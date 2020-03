annonse

I debattinnlegget på Aftenposten «Er fortsatt vekst i BNP det ypperste målet?» er artikkelforfatter Arne Jon Isachsen opptatt av prioriteringene fremover: 1) klimautfordringene vi står overfor i 2020, og 2) nødvendige tiltak for å motvirke de økte forskjellene i formue og inntekt og 3) det hele under bibehold av full sysselsetning.

Jeg tillater meg å ha en helt annen oppfatning og bekymring. Det er at Norge er i ferd med å gå helt av skaftet på grunn av klimasaken. Det er min oppfatning at det vitenskapelig grunnlag for ragnarokkscenarioene som blir presentert er SYLTYNT. Dette er basert ut ifra min bakgrunn og utdannelse innen realfag; kjemi, fysikk, data og matematisk statistikk. Dessverre gir norsk presse og NRK en ensidig presentasjon i klimasaken med referanse til funn og anbefalinger fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change); FNs klimapanel.

I korthet mener jeg at IPCC har vært helt enerådende i klimasaken, og med sine feilaktige påstander skremt vettet av folk:

IPCC har i sine arbeider tatt som utgangspunktet at økningen av CO2 i atmosfæren, forårsaket av menneskelig aktivitet, er den primære årsak til klimaforandringene. IPCC har derimot på ingen måte klargjort og bevist at CO2 er den primære driveren av klimaforandringene. Klima og påvirkningen av dette er svært komplisert, og sammenheng mellom de forskjellige mulige faktorer som innvirker på klimaet er ikke fullt ut forstått. Her er det nødvendig med mer forskning og kunnskap. IPCC beskrivelse av drivhuseffekten holder ikke mål. Dette er i beste fall kvasi-fysikk. IPCC sine prognoser for klimautvikling er basert på resultater fra beregninger utført av datamodeller. IPCC kan umulig utvikle dynamiske modeller som gir nøyaktige prognoser av klimaforandringer (i denne sammenheng temperaturøkninger), særlig når CO2 er den viktigste driveren. Med mine nærmere 50 års erfaring med bruk av datamodeller, statiske og dynamiske; er min vurdering av modellene: «Garbage-in and garbage-out». Kort og godt. Det er ikke mulig å utvikle nøyaktige klimamodeller som kan forutsi klimautviklingen. Dette er noe selv IPCC har erkjent. Modellene er derfor ikke pålitelige nok til å prognostisere den fremtidige klimautvikling, og heller pålitelige nok til å påvise effekten av økt menneskelig utslipp av CO2.

Min bekymring er at de norske politikere og ledere setter i gang en rekke tiltak, det vil si det grønne skiftet, tiltak som vil være uhyre kostbare, de vil føre til lavere velferd, arbeidsplasser vil forsvinne; i oljenæringen, i jordbruket og særlig i distriktene, og dette til ingen nytte.