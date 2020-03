annonse

Norge mener at EU har ansvaret for å løse situasjonen hvis det blir akutt press på medlemslandet Hellas. Regjeringen vil ikke egenhendig hente ut migranter.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er med i kongeparets følge under besøket i Jordan. Hun viser til at Norge også i 2020 skal hente rundt 3.000 kvoteflyktninger gjennom FN-systemet fra Jordan og andre land. Hun sier det er et høyt til i forhold til Norges størrelse.

Men regjeringen ser det ikke hensiktsmessig å gripe inn i migrantsituasjonen på grensen mellom Hellas og Tyrkia på ad hoc-basis.

– Hvis det blir akutt i Hellas, må EU finne en løsning. Hellas er et EU-land, og det er viktig også for EU å finne løsninger som gjør at alle landene bidrar. Men vi har sagt at hvis det blir akutt, vil vi også kunne bistå, sier Eriksen Søreide til NTB.

Hun presiserer at bærekraftige løsninger må finnes i fellesskap med mange store, europeiske land.

Utenriksministeren sier at Natos uttrykk for solidaritet med Tyrkia etter tapet av over 30 soldater, ikke er et uttrykk for norsk støtte til tyrkiske operasjoner inne på syrisk område.

– Det er et uttrykk for solidaritet med et alliert land som mister soldater. Det er ikke en støtte til engasjementet. Det har Norge sagt tydelig hele veien, sier Eriksen Søreide.

