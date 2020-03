annonse

Oslo kommune advarer innbyggerne mot mulige korona-svindlere, der personer utgir seg for å være helsepersonell som kommer på hjemmebesøk for smittesjekk.

Oslo kommune opplyser på sin Facebook-side at de har blitt gjort oppmerksomme på at personer som utgir seg for å være helsepersonell fra kommunen, har bedt om å få komme inn hos privatpersoner for å teste for koronasmitte

– Disse er ikke fra kommunen og bør ikke slippes inn. Oslo kommune foretar ikke tilfeldige besøk i forbindelse med koronaviruset. Det vil ikke bli gjort hjemmebesøk for test av koronasmitte uten at det er gjort en avtale, heter det i meldingen.

