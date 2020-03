annonse

Forsker og professor er svært kritisk til måten norske bistandsmidler blir brukt i Somalia.

Resett har tidligere intervjuet Somalia-forskeren og NMBU-professoren Stig Jarle Hansen om sikkerhetsutviklingen i Somalia. Hansen er forfatter av den kritikerroste boken Sahel, Rift and Horn. The Fault Lines of African Jihad, som blant annet tar for seg utviklingen av jihadisme i Somalia.

Hansen forklarte Resett den gangen hvordan terrorgruppen al-Shabaab stadig blir rikere og mektigere, på tross av å være under sterkt militær press fra flere hold – inkludert den somaliske regjeringen, USA og den FN-ledete fredsbevarende styrken AMISOM. Hansen forklarte at hovedgrunnen til at jihadistene fortsetter å vokse i styrke, er fordi Somalia fortsetter å være en feilet stat, med en sentralregjering som mangler legitimitet blant landets svært heterogene befolkning.

Det internasjonale samfunnet jobber på spreng for å snu den uheldige utviklingen – hovedsakelig ved å forsøke å styrke legitimiteten og kapasiteten til den somaliske regjeringen. I denne sammenhengen, er Norge en de av viktigste støttespillerne til somaliske myndigheter, mye grunnet det faktum at landets nåværende statsminister er en norsk-somalier ved navn Hassan Ali Khaire.

I et nytt intervju med Resett, kritiserer Hansen deler av Norges oppskrift på å bygge et fungerende statsapparat i Somalia,. Hansen kommer i stedet med sin egen oppskrift på hvordan han mener man best kan gjenopprette en viss funksjonell stat i Somalia.

Desentralisering

I motsetning til norske myndigheter, mener Hansen at det må desentralisering til for å snu den uheldige sikkerhetsutviklingen i landet. Han argumenterer med at et mer føderalt Somalia vil bidra til å skape tillitt, ikke bare blant landets svært heterogene befolkning, men også mellom regionene og sentralregjeringen.

– Man burde konsolidere en mer robust somalisk statsstruktur i en eller annen form, men det er naivt å tro at det kan gjøres med en sterk sentralregjering, slik norske myndigheter har gått til orde for. Jeg har mer tro på en mer føderal løsning med lokalt eierskap over regionene, argumenterer han.

Representativ nasjonal hær

For å underbygge en slik statsstruktur mener Hansen at er det viktig å skape en nasjonal hær som representerer hele den somaliske befolkningen, slik at den får mer legitimitet på tvers av landets komplekse klansstrukturer.

– Det er også viktig å opprette en hær som består av personer fra flere forskjellige klaner. Der har vi et stort problem i dag. Offiserene begynner å bli bedre, men det er et problem at den nasjonale hæren ikke representerer et bredt nok utvalg av det somaliske samfunnet, som gjør at den ofte blir sett på som en okkupasjonsmakt i visse regioner, forklarer han.

Politiske institusjoner

Videre går han til orde for å opprette nye gjennomsiktige politiske institusjoner for å bekjempe korrupsjon og nepotisme innad i det somaliske statsapparatet.

– Det er veldig viktig, men det er en lang vei å gå. For å skape tillit mellom regionalstatene og sentralregjeringen, burde det opprettes et ordentlig system som holder maktpersoner internt i regjeringen ansvarlig for sine handlinger, sier han og legger til:

– Vi skal huske at den russiske modellen, med en president som sitter på livstid – basert på et skinn demokrati – er meget vanlig i Øst-Afrika. Maktbalanse er veldig viktig for å forhindre en slik utvikling, og her kan et føderalt system også fungere som en mekanisme som stopper dette, men andre mekanismer trengs også.

Penger er ikke alt – tvert om

Til slutt kommer Hansen med et lite stikk til norske myndigheter og Norges tendens til å tro at penger løser alt i utviklingspolitikken.

– Det som er lærdommen i Somalia er at politiske problemer faktisk kan bli verre når man kaster penger på dem. Det er bedre å pleie initiativer som vokser ut av seg selv lokalt, snarere enn at Norge og Vesten planter initiativer som ikke har noen grobunn for suksess, argumenterer han og avslutter:

Da ender man bare opp med å bruke masse penger uten å komme noen steder, eller i ytterste konsekvens gjøre vondt verre. Dette har vært en problemstilling i Somalia. Norske myndigheter har vært veldig tett på Mogadishu lenge – grunnet det nære forholdet til statsminister Hassan Ali Khaire.

