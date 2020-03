annonse

annonse

En rådgiver for ayatollah Ali Khamenei har dødd av coronaviruset. Flere andre høytstående tjenestepersoner i landet bekreftes smittet, ifølge flere rapporter mandag.

Fox News melder at det iranske helsedepartementet har registrert 523 nye tilfeller det siste døgnet, noe som gjør at landets totale offentlige registrerte virussmittede har nådd 1.501 individer. Det markerer en økning på 53 prosent fra dagen før.

Mohammad Mirmohammadi, 71 år, var blant Khameneis viktigste rådgivere og avgjorde blant annet tvister mellom ham og det iranske parlamentet. Irans «visepresident for kvinnelige affærer» og landets vise-helseminister har allerede blitt smittet av Covid-19-viruset.

annonse

Mirmohammadis død kommer etter at den iranske regjeringen avviste hjelp fra USAs utenriksminister Mike Pompeo på mandag. I forrige uke utrykte USA bekymring for at Iran kan ha dekket til detaljer om spredningen av viruset.

Artikkelen fortsetter

Dødelig affære

annonse

Dødeligheten til viruset i Iran er omtrent 5,5 prosent, sammenlignet med en total dødelighet på rundt 2 prosent i Kina. Forskjellen i prosentandelen ført har ført til spekulasjoner om at antallet infeksjoner kan være vesentlig høyere enn det Iran offisielt har rapportert. Landets første sak ble rapportert mindre enn to uker siden.

Viruset har drept minst 66 mennesker i landet, som er det høyeste antall døde globalt utenfor Kina. Flertallet av de 1.150 sakene som har blitt registret i Midtøsten kan knyttes tilbake til Iran.

Trassige troende

Landet har stengt skoler og universiteter på grunn av COVID-19, men religiøse sjiamuslimske helligdommer har holdt seg åpne. I forrige uke ble religiøse iranere observert mens de slikket på noen av sjiahelligdommene for å vise at de ikke var redde for koronaviruset.

Iranske myndigheter sa i en uttalelse at de forbereder å teste «titusenvis» av mennesker etter en voldsom økning av tilfeller på lørdag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826