En mann i Somalia ble dømt til døden for å ha kidnappet, voldtatt og drept en 12 år gammel jente. 75 kameler til familien sørget for at han ble satt fri.

Aisha Ilyes Aden (12) ble kidnappet fra et marked i regionen Puntland i Somalia i februar 2019. Hun ble deretter gruppevoldtatt, kjønnslemlestet og tilslutt kvalt slik at hun døde, rapporterer Reuters.

Tre menn ble dømt til døden for forbrytelsene mot den unge jenta. Puntland var den første regionen i Somalia som kriminaliserte seksuell trakassering og voldtekt, så sent som i 2016.

Kjøpte seg fri med kameler

To av de dømte ble henrettet i februar, men den tredje, Abdisalan Abdirahman, fikk henrettelsen utsatt uten nærmere forklaring. Men nå bekrefter en slektning av den drepte jenta at Abdirahman fikk slippe ut av fengselet 20. februar etter å ha kompensert Aishas familie med 75 kameler.

Ubah Mohamed representerer Somalia Gender Hub, som jobber for kvinners rettigheter i Somalia.

– Jeg er opprørt over at den tredje mannen slapp unna straff. I Puntland, og i Somalia generelt, opplever voldtektsofre ingen rettferdighet på grunn av innblanding fra tradisjonelle ledere, sier Ubah Mohamed til Reuters.

I Somalia har det tradisjonelt vært slik at voldtektsofre må nøye seg med at familien blir kompensert med kameler, kyr eller penger. I noen tilfeller kan ofrene tvinges til å gifte seg med gjerningsmannen. Dette fjerner skammen og hindrer krig mellom ulike klaner.

Etter det brutale drapet på Aisha har demonstranter krevd rettferdighet for voldtektsofre. Somalias justisdepartement ville ikke kommentere saken.

Norge gir flere hundre millioner i bistand til Somalia hvert år. Det bor over 40.000 mennesker med somalisk bakgrunn i Norge. Mange somaliske familier sender barna sine tilbake til Somalia for å gå på koranskoler og forhindre at de blir for norske.

