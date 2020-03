annonse

Nouriel Roubini – også kjent som Dr. Doom – mener den eskalerende globale helsekrisen knyttet til coronaviruset vil omformes til en finanskrise og til slutt en politisk krise.

I et lengre intervju med den tyske avisen Der Spiegel, advarer den anerkjente økonomen mot at coronaviruspandemien vil føre til en global økonomisk katastrofe. Han spår også at USAs president, Donald Trump, ikke vil bli gjenvalgt som et resultat av utviklingen.

Roubini ble en internasjonal kjendisøkonom etter han var blant de få som korrekt spådde den amerikanske boligboblen og den påfølgende finanskrisen i 2008-2009. Han forutså også korrekt de økonomiske konsekvensene av en voldsomt gjeldsbelastet gresk stat innad i eurosamarbeidet, som utløste eurokrisen i 2011.

Fire grunner

Roubini sier at det er fire grunner til at Covid-19-krisen er mye mer alvorlig for Kina og verden, enn globale investorer til nå har tatt høyde for.

– Én, det er ikke en epidemi begrenset til Kina. To, virusutbruddet er langt fra å være ferdig. Dette har massive konsekvenser, som ennå ikke har gått opp for politikerne, sier han.

Som tredje grunn mener Roubini at folk generelt er for optimistiske når det kommer til troen på en raskt økonomisk oppgang etter virusstormen har roet seg.

– Folk underdriver det voldsomme økonomiske sjokket som Kinas økonomi vil oppleve i første kvartal. Det blir derfor så å si umulig at den kinesiske økonomien klarer å vokse like mye som verden har tatt høyde for i år, som igjen vil føre til et sjokk globalt, forklarer han.

Til slutt argumenterer Roubini med at politikerne ikke forstår omfanget av krisen, og kommer derfor ikke til å handle i tide.

– Alle tror at politikerne kommer til å handle raskt for å stimulere økonomien, men det er feil. De politiske tiltakene er en spøk – politikerne ligger ofte bak kurven. Markedene lider av vrangforestillinger og krisen vil føre til en katastrofe, advarer han.

Null spillerom

Roubini legger til at verdens sentralbanker har begrensede muligheter for å bekjempe ev eventuell økonomisk krise som følge av viruspandemien. Han peker spesielt på at Den europeiske sentralbanken og Den japanske sentralbanken allerede opererer med negative renter, noe som gjør at de mangler konvensjonelle økonomiske verktøy for å bekjempe krisen.

– De kan gjør rentene enda mer negative for å stimulere til mer låntaging, men det vil ikke hjelpe markedene i mer enn en uke. Denne krisen er et forsyningssjokk som man ikke kan bekjempe med penge- eller finanspolitikk, sier han og advarer:

– Løsningen må være medisinsk. Penge- eller finanspolitikk hjelper ikke når man ikke har mat- eller vannsikkerhet.

Verre en antatt i Kina

Roubini sier videre til Der Spiegel at kontaktene hans i Kina forteller at forholdene i landet er langt mer alvorlige enn det kinesiske myndigheter offentlig gir utrykk for, som kommer til å få store politiske konsekvenser for landet. Han forventer ikke en revolusjon, men sier likevel at den kinesiske regjeringen vil trenge en syndebukk, som kan få alvorlige politiske konsekvenser.

– Jeg antar at Kina kommer til å igangsette trøbbel i Taiwan, Hongkong, eller til og med Vietnam. De kommer til å slå ned på demonstrantene i Hongkong, eller sende jagerfly over taiwansk luftrom for å provosere frem et mottiltak fra det amerikanske militæret, sier han.

Slutten på Trump?

Roubini mener at USAs president vil forsøke å dra nytte av krisen ved å fremme sin anti-globalistiske agenda, men også at Trump ikke kommer til å lykkes med det. Roubini spår i stedet at krisen vil bidra til at Trump taper presidentvalget senere i år.

– Alt kommer til å forandres når coronaviruset når USA. Jeg bor i New York by og folk går knapt til restauranter, teatre eller kinoer lenger, selv om ingen har blitt registrert med sykdommen så langt. Hvis den kommer, vil vi ha store problemer, advarer han.

Råd

Roubini avslutter intervjuet med å spå at globale aksjemarkeder vil falle med 30-40 prosent før året er omme og anbefaler investorer ha å cash tilgjengelig, samt putte pengene sine trygge havner, som for eksempel tyske statsobligasjoner.

– Selv om jeg tar feil og markedene går opp med 10 prosent, er det ok. Man må forsikre seg mot et krasj. Det er det viktigste. Det er mitt motto: «Det er bedre å være på den sikre siden!»