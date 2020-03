annonse

annonse

Valgdeltakelsen er høy i Israel, til tross for at valget er det tredje på under ett år. Velgerne ser også ut til å overse skremsler om koronasmitte.

Frammøtet klokka 12 GMT var registrert til 38,1 prosent av de stemmeberettigede, mot 36,5 prosent på samme tid 17. september i fjor, da forrige valg ble holdt, opplyser den sentrale valgkomiteen.

Det høye frammøtet synes å gjøre til skamme alle advarslene om at aktivister ville påvirke valget gjennom å spre falske nyheter om koronafare i køene foran valglokalene. Det var også spådd stor valgtretthet og liten entusiasme.

annonse

Det ventes å bli et tett løp mellom statsminister Benjamin Netanyahus parti Likud og sentrumsalliansen til opposisjonsleder Benny Gantz.

Ingen klare flertall

Ifølge meningsmålingene kommer ingen av dem til å få flertall i Knesset. Dermed ligger det an til at det politiske kaoset i landet kan fortsette også etter dette valget. Det spekuleres allerede i det blir behov for et fjerde valg for å skape en levedyktig koalisjon.

De første valgdagsmålingene kommer umiddelbart etter at valglokalene stenger klokka 22 lokal tid (klokka 21 norsk tid). De endelige resultatene er først ventet tirsdag morgen.

Begge kandidater oppfordret israelerne til å strømme til valgurnene, det samme gjorde president Reuven Rivlin. Han sa at valgdagen vanligvis er en festdag, men at han nå snarere følte skam for at Israel for tredje gang skal forsøke å få seg en regjering.

annonse

-Vi fortjener snart å få en regjering som fungerer, sukket presidenten.

Korona

Også Israel har sine koronautfordringer, og spesielle stemmetelt ble reist for dem som er i hjemmekarantene etter opphold i utsatte områder i utlandet. Over 5.500 israelere er av helsemyndighetene pålagt å holde seg i isolasjon. Så langt har ti israelere testet positivt for korona.

Velgerne har rundt 30 partilister å forholde seg til med smått og stort. Rundt 6,5 millioner stemmeberettigede skal sette sammen Knesset med sine 120 representanter. Over 10.000 valglokaler holder åpent rundt om i landet.