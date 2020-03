annonse

En tyrkisk tjenestemann beskylder Hellas for å ha drept en migrant fra Syria som forsøkte å krysse grensa. Hellas avviser anklagen.

– Det faktum at Hellas bruker tåregass og sjokkgranater, og dessuten har drept en migrant i dag, er en inhuman tilnærming, sier Omer Celik, talsmann for AKP-partiet til president Recep Tayyip Erdogan.

En video i tyrkiske medier, som ikke er verifisert av AFP, viser en mann som omtales som syrer, som ligger blodig på bakken.

Greske tjenestemenn avviser anklagen og sier videoen er falsk.

– Videoen som viser et dødsfall på grensa mellom Tyrkia og Hellas, er falske nyheter, sier regjeringstalsmann Stelios Petsas.

Flere tusen migranter og flyktninger har strømmet til Tyrkias grense mot Hellas etter at Erdogan før helgen kunngjorde at grensa er åpnet. Hellas har imidlertid ikke åpnet grenseovergangene på sin side og har satt inn militære for å stanse migranter som prøver å komme over.