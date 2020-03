annonse

Digital kompetanseutveksling på tvers av generasjoner skjer også hos de kongelige. Dronning Sonja (82) ble flittig ipadbruker med hjelp fra Jordans konge (58).

Kong Abdullah av Jordan sendte nemlig en iPad i posten til den norske dronningen for ti år siden.

Dronningen trakk fram historien under et næringslivsseminar under statsbesøket i Jordan mandag, hvor digitalisering var et av temaene.

Hun takket den noe yngre jordanske kongen for å ha introdusert henne for nettbrettet.

– Under et veldig hyggelig møte i Oslo i 2010 fortalte kong Abdullah meg om dette fabelaktige produktet kalt iPad. Jeg hadde aldri hørt om det, men kunne forestille meg hvor nyttig en sånn dings ville være, sa Sonja i sin tale.

Følte meg veldig moderne

I salen satt den jordanske kongen selv.

– Dagen etterpå kom det en pakke i posten fra utlandet – gjett hva? En iPad fra kongen! Plutselig følte jeg meg veldig moderne! Takk kjære kong Abdullah, for din veldig passende gave, sa dronningen.

– Jeg bruker den fortsatt – nesten hver dag, la hun til.

82-åringen har også sin egen smarttelefon, som hun titt og ofte bruker til å ta bilder med når hun er ute og reiser.

Kvinner i arbeid

I talen benyttet dronningen også anledningen til å slå et slag for kvinners deltakelse i arbeidslivet – som hun påpekte har hatt større effekt på Norges økonomi enn de samlede gass- og oljeinntektene.

Dette var også et av temaene i de påfølgende samtalene, og dronningen viste til at slike seminarer kan bidra positivt.

– Eller som skuespiller Emma Watson sa i sin likestillingstale til FN i 2014: «Hvordan kan vi påvirke endringene i verden når bare halvparten av den er invitert eller føler seg velkommen til å delta i samtalen?», sa dronning Sonja.

Jordan har de siste årene innført en rekke reformer og tiltak for å få flere kvinner inn i arbeidslivet. Noen av prosjektene er støttet av Norge.

Kongeparet er i Jordan i forbindelse med det norske statsbesøket, som varer fram til onsdag. Med på turen er også utenriksministeren og næringsministeren.