Kjøtskam, kjøtrasjonering, påtvunge avhold og potensiell rekrutteringsproblematikk for jegerstanden. Vanviddet favner om seg; sprøyta ut av samme kloakksystem som klimapsykose og godhetsgalskap. Ein kan bli sannerkvalm av mindre, men fatt mot – det er håp. Håpet er sånne som meg. Den sunne motvekta.

Kjøt er bra og eg fråtser i det. Allerede her går det sikkert i ball for mange i den radikale hop. Men det stoggar ikkje med fråtsing. Du skal nemlig leite lenge for å finne eit meir lagleg hatobjekt for t.d. hypermoderne vrangfeministar. Kvit (som faen, lysblond og blå auge), heterofil mann passert 40. Den einaste trevl å spore av fellesskap med oslopolitikken er den blodraude kjernen i biffen min. Vidare lar eg meg aldri pille på nasen, har eit grusomt voldspotensiale, solid sans for øl, naken kvinnekropp og sterke nasjonalstater, og er sterkt innvandringsfiendtleg.

Men ingen rasist, for å utdjupe nettopp den digresjonen:

Skoene mine har samla støv i eit utval shithole countries. Der har eg møtt mange praktfulle mennesker som ubetinga har berika livet og bidratt til perspektiv og forming. Sjøl ein iskald jævel kjenner anstrøk av indre varme når ei sped ungjente smiler og vinker frå sine allerede avblomstra livsutsikter idet eg stormer forbi i støv og elendighet i talibaninfisert fjellheim over Kunduz. Eller når hundretals skitne og fillete småbarn flokker seg i henrykt fryd over drivande kvit mann i den ytterste afrikanske periferi. Her sporer du ingen surmuling eller depresjon i skyggen av fattigdom og stråhytteliv, snarere humør og livsglede som set mang ein nordmann i skam.

Disse menneskene prøver eg å hjelpe. Men sluse dei hit? Nei. Skilnadene er monumentale og pulveriserer effektivt det meste av integreringspotensialet. Menneskene i Afrika har i hovudsak framtida si der. På samme måte som mitt patriotiske fokus er å vinne attende Noreg til beste for nordmannen. Symptombehandling i form av migrasjon er galskap. Ein må snarare rette lupa mot årsaker, herunder ukontrollert befolkningsvekst i MUL og den langsiktige katastrofe dette innebærer for vestlige samfunn. Med godviljen presist planta i krysset kan eg langt der framme – veldig langt – sjå målsetninga med og fornuften i ein globalisert verden. Men metoden er håpløs og kan sammenlignast med å sende eit vilkårleg rifleskot inn i Oslo og forvente at du treff ein elg. Det er sjanselaust, og du får ingen elggryte.

Hvilket bringer oss over til kjøtet.

Eg stapper altså i meg kjøt. Raudt kjøt. Bortimot kvar einaste dag, i rause mengder. Indrefilet til lunsj, ytrefilet til kvelds. Middagen kan i benevnte tilfelle gjerne vere fisk. Så kan du sjonglere kjøt – fisk – kjøt for å få hovudtrekka i kosthaldet.

Kostbar meny, tenker du kanskje. Det er det ikkje. Felles for den store brorpart av kjøtet – og fisken – eg et, er at det er sjølhøsta. Ressursutnytting for meg er ikkje hobby eller sport. Det er matauk, livsstil, identitet og kulturarv, dyrka og utvikla sidan den første gråtrosta fall for ei luftgeværkule. Mange gode og formgivande minner stig så opp av gammal krutrøyk: Snømus i Dalarna, havert ved Holmen Grå, ulv i Berezinsky, kvelerslange i Malekalina, alligator i Lake Hell ´n Blaze og Oryx på Eastern Cape. Masse meiningslaus og livsviktig moro, men framfor alt altså kjøtjakta, med hjort, rein, rype og anna matnyttig vilt på heimebane i siktet.

Det handler ikkje berre om biff og loins. Kjøtdeig, spekepølser, pinnekjøt, bacon, tørrfisk, røykt torsk, nubbesild. Råvarene blir foredla og bearbeida etter gamle tradisjoner. Dette er norsk kultur og mi fordømte plikt å ta vare på og føre vidare, særlig ettersom altså galskapen har nasjonalroret og styrer skuta mot dei fleste skjær i sjøen, til dømes i form av fanatisk fjolleri som det siste radikaliserte utspelet frå urbannaive MDG-folk i tung veganpsykose: lærebøker med kjøtoppskrifter er eit ”gufs frå fortida”. Tida er dessverre forbi då ein ikkje trudde sine eigne ører. Men pytt, skue mot den vakre horisonten: det er ikkje eg som grunnstøter, taper skipet og dauer ut som eit tafatt apropos på historiens skraphaug. For det kjem ein dag der børa igjen blir tung og vegen lang og stri for nordmannen. Då er det kjøtetaren – rovdyret – som tek front. For naturen kan ikkje stoggast med romantiske vyer og salmesong.

Enkelte vil kanskje innvende at eg overdriv og at den potente kosten neppe er sunn. Vel, hausen er klar og kroppen sterk, vital og tilnærma aldri sjuk. Rett nok har eg i voksen alder pådratt meg både e-coli, giardia og fuglane veit kva andre godsaker, men ingenting av dette kan sporast til kjøtinntaket. Disse småplagene har naturlegvis heller ikkje tatt knekken på meg. Eg liker å tru at årsaken er nettopp kostholdet og ein sterk, sunn livsstil i skog, fjell og på sjø.

Dietten passer ikkje nødvendigvis alle. Eg heier gjerne fram dei som vil nippe til linsesuppa og mølje nedpå soyaburger. Et det du vil. Samstundes har eg lite sans for det industrielle dyreholdet som trasig nok danner grunnlag for kjøttilgangen til folk flest i dag. Dyr skal ha det bra til dei blir mat. Eg er ogaudmjuk overfor alle som ikkje har økonomi eller av andre årsaker mangler anledning til å inkludere kjøt i kosthaldet. Sjøl er eg privilegert som kan stevne i veg med børse og garn året rundt for å fylle kjøl og frys. Det akter eg å halde fram med.

Og nettopp her ligg litt av det urnorske; vikingen og veidemannen som slit dei råaste råvarene opp av havet, ned frå fjellet og ut av skogen. Som hauster av naturen og deler overskotet med slekt og bekjente. Den som ikkje evner sjå at dette er norsk kultur på sitt ypperste, er så mentalt havarert og omprogrammert av det progressive bylivet at den første nordmannen som trekte inn over landet etter forrige istid utvilsomt snur seg i grava. Vel har han vore dau lenge, men i veidemannsarven han etterlot seg tordner fortsatt kraft og identitet – gamle Noreg i ein potent, bloddrypande biff.

