Tyrkia har avvist et tilbud om over 10 milliarder kroner i ekstra bistand, ifølge president Recep Tayyip Erdogan.

– Vi vil ikke ha disse pengene, sa presidenten på en pressekonferanse mandag, men uten å spesifisere hvilket land som har kommet med tilbudet.

I 2016 inngikk EU og Tyrkia en avtale om at Tyrkia skulle stanse flyktningstrømmen mot Europa i bytte mot titalls milliarder kroner i bistand. EU skulle samtidig ta imot kvoteflyktninger for å avlaste Tyrkia.

Men fredag gjorde Erdogan det klart at de ikke lenger vil hindre flyktninger i å reise til Europa. Hans begrunnelse er at EU ikke har oppfylt sin del av avtalen, og at Tyrkia ikke har kapasitet til å ta imot flere flyktninger.

Nærmere 1 million sivile syrere stanger nå mot grensa til Tyrkia på grunn av den syriske regjeringshærens offensiv mot opprørere og tyrkiske styrker i Idlib-provinsen nordvest i Syria.

EUs utenrikssjef Josep Borrell og EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarcic, var tirsdag på vei til Tyrkia for et to dager langt høynivåmøte om flyktningkrisen og situasjonen i Idlib.