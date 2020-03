annonse

Svenska institutets årsrapport for 2019 viser at Sverige har solid rangering på miljøområdet, og at landet utmerker seg innen bærekraft, innovasjon og selskapsstyring. Men noen skår i gleden er det.

Svenska institutet er et statlig organ som jobber for å øke verdens interesse og tillit til Sverige.

Årsrapporten fra instituttet vurderer hvordan Sverige presterer innenfor ulike indekser, og hvordan landet blir oppfattet av publikum i andre land gjennom Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI).

NBI er en årlig studie som måler styrken til 50 lands merkevarer der Sverige i 2019 kommer på niendeplass.

– Folk med høy kunnskap om landet har tro på Sverige

Det er mye å glede seg over for Sverige i 2019-rapporten, og svenskenes innsats for å beskytte miljø og naturressurser står høyt i andre land, heter det i en pressemelding fra Svenska Institutet.

Sverige har ifølge NBI-indeksen en relativt sterk attraksjon for globale talenter, investeringer og handel. Dette kan knyttes til oppfatningen av at Sverige er et land med høy livskvalitet og like muligheter, heter det fra Svenska Institutet.

– Årsrapporten viser at oppfatningen av Sverige er stabil og at svensk klima- og bærekraftsarbeid styrker bildet av Sverige i utlandet. Det er gledelig.

– Vi ser også at personer med høyere kunnskap om Sverige har en tendens til å være mer velvillige for landet vårt. Å skape gode relasjoner til omverdenen er derfor viktig for å styrke Sveriges attraktivitet og konkurranseevne, sier Madeleine Sjöstedt, generaldirektør for det Svenske instituttet.

Endringer i bildet av Sverige i enkeltland

I følge NBI har oppfatningen av Sverige endret seg positivt i Canada og Egypt, mens den mest negative endringen har skjedd i Polen.

I USA er bildet av Sverige stabilt og har bedret seg noe det siste året.

Det mest positive bildet av Sverige er i Tyskland, fulgt av Canada og Frankrike.

Sverige i sosiale medier og nyhetsmedier

Når det kommer til områdene kultur og turisme har imidlertid Sverige en svakere posisjon, ifølge NBI-indeksen.

Det meste av det som er skrevet om Sverige i sosiale medier og i nyhetsrapportering er nøytralt, forteller Svenska Institutet.

Spørsmålet om bærekraft tas opp i flere av Sveriges mest delte innlegg.

Det instituttet beskriver som «en mindre andel» av innleggene i sosiale medier under fjoråret handler om kriminalitet og migrasjon, og denne andelen har gått ned sammenlignet med 2018.

