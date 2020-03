annonse

Universitetet i Tromsø (UiT) og Hæren har signert en intensjonsavtale for kunnskaps- og kompetanseutvikling. Avtalen skal gi hæren tilgang på sivil utdanning.

Samarbeidet er en del av regjeringens strategi for å revitalisere totalforsvaret i Norge.

– Et moderne forsvar har kontinuerlig behov for å fornye egen kompetanse og å bidra til en bred forankring av Forsvarets behov i samfunnet. Hæren trenger tilgang på sivil utdanning for å fylle opp det totale kompetansebehovet sitt, sier hærsjef Eirik Kristoffersen i en pressemelding.

– Vi ser på kompetanseutveksling med UiT som et viktig element i denne sammenhengen.

Avtalen åpner for samarbeid med alle fakultet og institutter som har relevant kompetanse og aktivitet for Hæren. Etter planen vil et pilotprosjekt med noen utvalgte fagtilbud starte til høsten.

UiT har ti studiesteder i Nordland, Troms og Finnmark og på Svalbard. Hæren, som består av om lag 10.000 personer, har sitt tyngdepunkt i nord.