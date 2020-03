annonse

Ny studie fra OsloMet viser at senior arbeidstakere ikke er mer slitne enn yngre. Stadig flere ønsker å jobbe mens de er pensjonister.

Bedriftsledere mener at eldre arbeidstakere er mer slitne enn yngre, men studier viser imidlertid at de tvert imot er mindre slitne.

– Det interessante er at dette bryter med konklusjonen fra dybdeintervjuer med bedriftsledere fra ulike bransjer, sier forsker Katharina Herlofson ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet til Teknisk Ukeblad.

NorLAG-studien

Katharina Herlofson og Tale Hellevik har forsket på data fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG).

NorLAG gir ny kunnskap om blant annet helse og arbeid blant mer enn 6000 personer mellom 50 og 95 år.

– Årsaken til at bedriftsledere kan ha et annet syn på eldre arbeidstakere vet vi ikke helt sikkert, men flere oppfatter at mange velger å gå av i god tid før oppnådd aldersgrense på 70 år fordi de er slitne av stadige omorganiseringer på arbeidsplassen, nye krav, økt press og mer stress.

– Men vi finner ingen sammenheng mellom slitenhet og derpå følgende yrkesavgang blant yrkesaktive over 60 år, sier Herlofson til Teknisk Ukeblad.

Engasjerte medarbeidere

Senter for seniorpolitikk skriver at analyser av data fra NorLAG viser at de eldste yrkesaktive (67-75 år) i hovedtrekk fremstår som svært engasjerte arbeidstakere.

Mange av de eldste yrkesaktive ser på arbeidet som svært viktig i livet og jobber en god del mer enn gjennomsnittet. Mer enn 40 prosent av de eldste yrkesaktive hadde arbeidsuker på mer enn 40 timer.

Halvparten har sluttet ved fylte 65 år

Bedriftsledere som har ansatte over 67 år er mer positive til eldre yrkesaktive enn de som ikke har ansatte i den aldersgruppen.

Seniorene har god fagkunnskap, lite sykefravær og høy lojalitet. Og den kompetansen de har vurderes som verdifull og gjør at de kan fungere godt som mentorer.

Men seniorene regnes som dårlige på omstilling, skriver Senter for seniorpolitikk.

– Hovedfunnet fra våre analyser er at indre motivasjon er viktigere enn ytre omstendigheter. Og hva er det som kan gi motivasjon? Jo, at de føler seg ønsket, sier Hellevik til Teknisk Ukeblad.

Allerede blant 65-åringer har over halvparten forlatt yrkeslivet.

Blant 70-åringene har mer enn 80 prosent sluttet og blant 74-åringer er kun 10 prosent igjen i yrkeslivet, ifølge tall fra SSB.