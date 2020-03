annonse

annonse

Janez Jansa, den konservative lederen av Slovenias demokratiske parti (SDS), ble tirsdag innsatt som Slovenias statsminister.

Jansa fikk 52 av nasjonalforsamlingens 90 stemmer. Han har nå to uker på seg til å samle kabinettet, som også vil trenge parlamentarisk godkjennelse.

– Vi lover ikke mirakler, men mye arbeid og innsats for fellesskapets beste, sa 61-åringen i sin tale i nasjonalforsamlingen tidligere tirsdag.

annonse

Avstemningen skjer etter at landets forrige statsminister Marjan Sarec trakk seg i januar, med den begrunnelsen at at mindretallsregjeringen på fem partier manglet tilstrekkelig støtte for å få gjennomført sin politikk.

Sarec ville ha nyvalg, men to tidligere koalisjonspartnerne har i stedet gått med på å danne regjering med Jansa.

SDS er ledende i en koalisjon bestående av fire partier, som forventes å føre en strengere innvandringspolitikk enn den forrige regjeringen – særlig med folk fra Midtøsten og Sentral-Asia.

– Vi vil ikke tilpasse oss til en sivilisasjon som ikke anerkjenner kvinners likestilling, skille mellom stat og kirke, religionsfrihet og som kriminaliserer likekjønnede partnerskap, sier han.

annonse

Jansa har sittet som statsminister i to perioder tidligere, men ble tvunget til å gå av i 2013 da han ble dømt til fengsel i to år etter at en domstol i Ljubljana fant ham skyldig i korrupsjon.

Den politiske regrupperingen i Slovenia har ført til flere protester. Flere titalls universitetsprofessorer og akademikere skrev fredag i et åpent brev at den nye regjeringen «kan føre Slovenia inn i gruppen av EU-stater som er svartelistet for å ha brutt de grunnleggende prinsippene for demokrati.»

Miro Cerar, grunnleggeren av sentrum-venstre-partiet SMC, meldte seg mandag ut av partiet i protest mot at det har gått inn i en koalisjon med SDS.