Verden må ikke ha forventninger om at en vaksine skal stanse koronaviruset. Kun karantene kan stanse spredningen, sier en italiensk forsker.

USAs president Donald Trump sa mandag at han hadde bedt farmasiselskapene om å trappe opp utviklingen av en vaksine. Han avviste også at det er utrygt med store valgmøter under valgkampen.

Men Massimo Galli, som er direktør for det biomedisinske forskningsinstituttet i Milano, sier at sannheten er det stikk motsatte – nemlig at det må karantene til for å stanse viruset, og at en vaksine kun virker forebyggende.

– Jeg ville bli lykkelig om det kunne bekreftes at en vaksine er klar i april, men denne epidemien blir ikke stanset av en vaksine, sier han.

– Det er en bitter pille, men det som kan bidra til å stanse spredningen, er karantenetiltak og restriksjoner på folks bevegelser, legger han til.