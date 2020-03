annonse

Kvalmende forakt mot bekymrede nordmenn blottlegger kirkens mangel på omsorg for nasjonen.

Når det geistlige jag etter å ta imot flere migranter til Norge settes opp mot fokus på det norske folks helse, da blir du sementert i din kunnskap om at kirken for lengst har abdisert fra sin rolle som nasjonsbygger.

Biskop Ann-Helen F. Jusnes skriver i et debattinnlegg i Vårt Land at vi må løfte blikket fra våre egne koronautfordringer, og gjøre en innsats for «mennesker som er i så mye mer utsatte situasjoner enn oss i velferdsstaten Norge».

Hun peker på barn som fryser i Moria-leiren i Hellas. Det er vel og bra at hun tenker på disse stakkars barna som ikke har det spesielt bra, i den illegale ferden de har blitt tvunget ut på av foreldre og andre. Det vi imidlertid vet så altfor godt, er at biskoper som Jusnes ønsker at vi skal åpne slusene for alle disse vilkårlige migrantene som nå igjen strømmer mot Europa, og at de skyver barna foran seg i sin kamp for demografisk revolusjon, mot nasjonalstaten.

Bakoverlente myndigheter

Styresmakter og helsemyndigheter har vært bakpå hva gjelder koronaviruset. De kunne ha innført en rekke tiltak for lenge siden, deriblant innreiseforbud fra rammede områder, og vi kunne unngått mye av hysteriet vi ser nå. Men vi må også kunne mane til ro. Mennesker som i utgangspunktet er friske og raske vil nok ikke dø av koronavirus. Og det dør altså tusenvis av mennesker i Norge hvert eneste år av influensa. Mennesker som hadde et dårlig utgangspunkt. Dette som regel uten at det rapporteres om i mediene.

Men det er også derfor vi er nødt til å være påpasselige med å informere om dette nye, svært smittsomme viruset. Fordi det faktisk er en risiko at du mister bestemoren din, eller noen andre du er glade i som er i ferd med å bli skrøpelige, eller som er i dårlig form fra før. Det er klart vi trenger fokus på det. Folk må ha informasjon for å vite hvordan de skal møte dette.

At en representant for kirken da svinger pisken over bekymrede nordmenn, som har sine nærmeste i tankene, for å fremme sin dårlig skjulte innvandringsliberalisme, det er kvalmende.

Må hjelpes på plass

Men Jusnes har rett når hun tar til orde for en innsats for de barna som lider i Moria-leiren. Men innsatsen består ikke av å åpne slusene og la disse migrantene og deres stakkars barn vandre gjennom åtte trygge land for å slå seg ned der de synes de får mest igjen. Nei. Moria-barna kan hjelpes der de er. Vi kan gjøre noe med tilstandene i leiren. Jeg har imidlertid en sterk mistanke om at det ikke er dette Jusnes sikter til.

Disse barna skulle egentlig ikke ha vært i Moria-leiren overhodet. De skulle ha blitt værende i trygge nærområder, der verdens land, Norge inkludert, kunne ha gitt dem det de trenger. Asylsystemet vårt legger jo nettopp opp til farefulle ferder, der barn fryser i hjel og drukner, fordi foreldrene deres vil migrere gjennom trygge land til nordeuropeiske velferdsstater. Hvis kirken hadde brydd seg seg om solidaritet som monner med de mange, og de som trenger det mest, hadde de hatt et helt annet fokus.

