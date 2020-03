annonse

Arrangørene av verdenscuprennene i Holmenkollen er spent på om koronaviruset vil påvirke publikumstilstrømmingen til arrangementet.

En snøfattig vinter har skapt utfordringer for ledelsen i Holmenkollen Skifestival. Nå er løypene foran helgens skifest på plass, men i stedet truer koronaviruset med å legge en demper på den tradisjonsrike folkefesten.

Tirsdag møtte daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy pressen i nasjonalanlegget. Hun la ikke skjul på at man er spente på om billettsalget vil bli påvirket.

– Det er alltid noe man frykter i en sånn situasjon. Jeg håper det har kommet ut bra informasjon om hvordan vi som arrangør forholder oss til dette og hva helsemyndigheten sier. Jeg håper vi ser mange her opp i arenaen, sa Sæterøy til pressekorpset.

Håper på billettløft

Så langt ligger billettsalget angivelig på samme nivå som tidligere år.

– Litt bak, men det har mest med å gjøre at vinteren ikke har vært her. At det er vinter, og at folk ser det er mulighet for å gå på ski, er kjempeviktig. Da blir det også interesse for å komme og se på skirenn, sa Sæterøy.

Så langt skal det være solgt 17.300 billetter. I fjor ble det solgt rundt 37.000 i alt. Arrangøren håper å passere fjoråret.

– Det er klart at de neste dagene er viktige, og dagspublikummet som kommer lørdag er viktig for oss. Jeg tror og mener vi har gjort alt som skal til for at det skal være trygt å være her, sa Sæterøy.

Mandag oppsto det en viss forvirring rundt om rennene i Holmenkollen kunne bli avlyst. Tirsdag var Sæterøy klar på at ingenting peker i den retningen.

– Nå er det ganske sikkert og klart at vi får lov til å gjennomføre, sa hun og henviste til at det er helsemyndighetene som har siste ord i saken.

– Vi forholder oss til det Helsedirektoratet sier. Vi har hatt en god dialog hele veien om status og hvordan vi skal forholde oss. De rådene følger vi, for det skal være trygt og sikkert å være her som arrangement.

Fokus på håndhygiene

Den daglige lederen forstår også at virusproblematikken opptar folk.

– Det er mye diskusjon, og det er helt forståelig. Folk er interessert i dette, sa Sæterøy.

For å ivareta hensynet til smittefare vil arrangørene ha fokus på håndhygiene, i form av stasjoner med håndvask for både publikum og frivillige.

Lørdag er det tremil klassisk for kvinner i langrenn i Holmenkollen, mens søndag står den tradisjonsrike femmila for menn på programmet. Lørdag er det også kombinertrenn, mens det skal konkurreres i hoppbakken både fredag, lørdag og søndag.