En lektor i museum- og kulturvitenskap ved Uppsala universitet ble etterforsket for å ha brukt krenkende ord under en forelesning.

Men nå har skolens «like vilkår-spesialist» selv havnet i trøbbel for feil bruk av ord, og nå svarer Academic Rights Watch (ARW) med samme mynt.

Sveriges Radios Studio Ett tok nylig opp saken om lektor Inga-Lill Aronsson. Hun brukte ordet «neger» som et eksempel i en forelesning, som omhandlet det å søke på rasebegreper i gamle kataloger. Dette som følge av direkte spørsmål fra studenter, som var usikre på hva de skulle gjøre i slike situasjoner.

– La oss ta det kontroversielle ordet «neger», sa Aronsson, for å illustrere et poeng rundt det å lete i gamle katalogsystemer.

Fire av studentene må masterprogrammet ABM (arkiv, bibliotek og muséer) ble så krenket at de anmeldte lektor Aronsson til skolens ledelse. Studentene mente Aronsson ikke hadde rett til å uttale det nevnte ordet, siden «hun hverken er svart eller rasifisert».

– Men de skulle jo søke etter et ord? De kan jo ikke søke etter et «n-ord», det kan jo være så mange ting, sier Aronssen til sitt forsvar.

Men det hjalp ikke. En intern etterforskning innledet og Inga-Lill Aronsson ble innkalt til et møte for å irettesettes.

Så tar saken en interessant vending. Studio Ett intervjuer noen av de involverte, deriblant «like vilkår-spesialist» ved universitetets HR-avdelning Hooshang Bazrafshan (bildet). Han deltok i møtet hvor Aronsson fikk refs for språkbruken. Han forklarer at hvite mennesker absolutt ikke kan uttale ordet n-ordet, selv om de kommer med en advarsel på forhånd – en såkalt «trigger warning».

Han forklarer at det holder at noen potensielt blir krenket, det er altså ikke nødvendig at noen i salen rent faktisk er svarte eller har hatt slektninger som har vært slaver.

Men så tråkker Bazrafshan rett i salaten:

– Bruk sunn fornuft, altså, jeg tror alle vet liksom…er det greit, unnskyld, nå, nå kjenner jeg meg tvunget til å si «hore» for eksempel. Hvor passende er det? Hvor nødvendig er det? sier Bazrafshan i radioprogrammet.

Hooshang Bazrafshan er statsviter og har siden 1999 i hovedsak jobbet med «mangfoldsarbeid» for ulike offentlige instanser.

Ble selv anmeldt

Academic Rights Watch (ARW) er en organisasjon som kjemper for akademisk ytringsfrihet. På sin hjemmeside skriver de:

«Academic Rights Watch bevokter den akademiske friheten i Sverige gjennom å rette søkelyset på forsøk på å innskrenke lærere og elevers grunnleggende rettigheter som ytrings- og meningsfrihet.»

ARW har nå anmeldt Bazrafshan til universitetet for diskriminering. I anmeldelsen skriver ARW:

«Det faktum at Bazrafshan i sitatet gir en «trigger warning» før ytringen av h-ordet kan, som han selv forklarer i forbindelse med n-ordet, ikke ses på som en formildende omstendighet. Videre finnes det ingen grunn til å tro at Bazrafshan selv er eller har vært sexarbeider slik at han gjennom sin identitet som sådan skulle ha erhvervet seg en rett til å uttale h-ordet på en kollegial måte.»

Dermed er uttalelsen til Bazrafshan like ille som uttalelsen til Aronsson, mener ARW. De krever derfor at «like vilkår-spesialisten» blir etterforsket for diskriminering på samme måte som lektoren.

ARW består av akademikere og forskere som er kritisk til utviklingen ved universitetene, og som kjemper for klassisk, liberal ytringsfrihet.

Styreleder i ARW er Erik J. Olsson, professor i teoretisk filosofi.

Du kan høre innslaget i Studio Ett nedenfor, vel verdt 9 minutter: