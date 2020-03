annonse

Barneverngründer tiltalt for overgrep vil ikke kunne selge tjenester til Oslobydel i fremtiden.

Resett har i en serie artikler omtalt selskapet til en overgrepstiltalt barneverngründer. Mannen må møte i retten denne måneden, tiltalt for et overgrep mot en mindreårig han var fosterfar for.

Han har tjent millioner på barnevern. Overgrepet har en øvre strafferamme på seks års fengsel. Da tiltalen ble klar i februar, overlot han styreledervervet i selskapet han eier, som har omsatt for titalls millioner de siste årene, til sin bror. Han eier imidlertid fortsatt alle aksjepostene i selskapet.

Resett har fått innsyn i dokumenter der selskapet har sendt en prisindeksregulering til bydelene Nordstrand, Stovner, Østensjø og St. Hanshaugen.

Svært alvorlig

Bydel Østensjø i Oslo svarer til Resett at bydelen frem til april 2018 kjøpte tjenester fra barneverngründerens selskap. Nå kuttes dette ut i fremtiden.

Barneverntjenesten vil ikke i fortsettelsen kjøpe tiltalt fra selskapet der mannen eier alle aksjer og inntil nylig var styreleder. Etter å ha blitt tiltalt ble broren utpekt til styreleder i samme selskap.

– Bydelen ser det som svært alvorlig hvis forholdene slik de er beskrevet i tiltalen, medfører riktighet, skriver bydelsdirektør Tove Stien og Mary Ann Gursli i en uttalelse til Resett.

Da Resett henvendte seg til Asker kommune om samme sak, svarte kommunen at de ikke kjente til tiltalen mot barneverngründeren og ville vurdere avtalen på nytt med barneverngründeren, i lys av tiltalen mot ham.

Hjertesak

Barnevern har lenge vært en hjertesak for Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marthe Thorkildsen (SV). I fjor gikk hun ut og sa at hun ville kutte alt innkjøp av private barneverntjenester.

Hun har imidlertid ikke besvart Resetts spørsmål om denne saken.