Covid-19 begynte i Wuhan i Kina like før desember i fjor. Nå har det spredd seg til minst sytti land, noen steder med tusenvis av tilfeller. Troverdige eksperter sier det åpent: Dette viruset blir vi ikke kvitt. Så hva er det egentlig vi har i vente?

Allerede i forrige uke gikk Harvard-professor i epidemiologi Marc Lipsitch ut i et intervju med The Atlantic og sa at han trodde 40-70 prosent av verdens befolkning kom til å bli smittet i løpet av et år. Av disse kunne man forvente at inntil én prosent ville dø. Han har nå gjort et intervju med TV-kanalen CBS. Her er et utdrag av det han sier til intervjuer Jim Axelrod.

– Hva kan vi vente? Er det grunn til bekymring? spør Axelrod

Lipsitch: – Hvis det virkelig sprer seg så vidt som den projeksjonen sier, og det er det jeg tror sannsynligvis vil skje, så kommer millioner av mennesker til å dø. Og jeg tror ikke det er noen måte å unngå det på. Så jeg tror det er reell grunn til at folk er bekymret. Jeg tror også at vi kan gjøre den bekymringen om til handlinger som vil gjøre situasjonen bedre.

Lipsitch sier at dette er basert på de beste estimatene de har og matematiske modeller. Ca. en prosent av de som har symptomer har dødd til nå. For vanlig influensavirus er dødeligheten bare 0,1 prosent.

Andre studier fra Kina viser at så mange som 20 prosent av de med symptomer har måttet få behandling på sykehus, av disse har 4-5 prosent blitt gitt intensivbehandling. Men ca. 80 prosent av de smittede har lette symptomer og blir friske uten sykehusbehandling. Til sammenlikning trenger bare én prosent av influensapasienter sykeshusbehandling.

Fra andre studier har man sett at Covid-19 smitter langt lettere enn et vanlig influensavirus. Situasjonen i Nord-Italia, Iran, Sør-Korea og cruiseskipet Diamond Princess er eksempler på det. Med den spredningen det har i de områdene hvor man ikke innfører drakonisk isolasjon, har den gjennomsnittlig spredning fra hver person blitt estimert til mellom 2-3, men i noen tilfeller over 6 (spredning R0). For et vanlig influensavirus ligger R0 på under 1,5.

Lipsitch forteller videre at følsomheten for symptomatisk infeksjon ser ut til å gå opp med alderen, og spesielt opp i de aller eldste aldre.

– Du, som vet så mye som noen om dette, bruker ord som «hvis» og «Vel, vi håper.» Faktum er at vi egentlig bare ikke vet hva vi kan forvente, ikke sant?

– Jeg tror vi har noen rammer for hva du kan forvente. Jeg tror det nå er nesten uunngåelig at dette vil overføres på en global måte og nå et stort antall på i hovedsak hele kloden. Jeg ser ingen vei rundt det gitt antall steder hvor vi vet om det og antall steder hvor vi ikke har lett ennå, og kan derfor utlede at noen av disse stedene sannsynligvis også har det.

– Jeg hørte noen mennesker i løpet av helgen bare anekdotisk sa: «Å, SARS skulle være ille. Fugleinfluensaen skulle være ille. Influensaen i 2009 skulle være ille. Og det var det ikke. Og dette vil heller ikke være så ille.» Du sier: «Time out, dette er faktisk kvalitativt annerledes»?

– Dette er kvalitativt forskjellig fra SARS og MERS i den forstand at det er ti ganger større enn SARS allerede, og det er langt mer utbredt. Og det er tydeligvis ikke under kontroll på den måten SARS var på dette punktet eller i nærheten av dette punktet.

Lipsitsch skyr imidlertid unna å kalle det en eksistensiell trussel.

Lipsitch: Dette er ikke en eksistensiell trussel. Dette er kvalitativt veldig mye som en dårlig influensapandemi, som vi uten tvil opplevde to eller tre ganger i det 20. århundre. Det er verre enn det vi opplevde i 2009. Men ingen av dem brakte sivilisasjonen nær knærne. De gjorde ting forferdelig en stund.

Hele intervjuet kan sees her.