annonse

annonse

Det blir stadig vanligere for reisende i svensk kollektivtrafikk å ufrivillig bli tilskuere til muslimsk bønn.

Den svenske nettavisen Samhällsnytt har delt et videoklipp der man kan se en bussjåfør i Västerås i regionen Västmanland utføre muslimsk bønn foran passasjerer på bussen. Denne aktuelle hendelsen inntraff onsdag ettermiddag i forrige uke.

En person filmet hendelsen, og sendte videoklippet til Sämhällsnytt. Han ville forbli anonym, men har meddelt at han oppfattet situasjonen som ubehagelig.

annonse

Les også: 13-årig jente ble holdt igjen i bussen mens sjåføren rullet ut bønneteppet (+)

Religionsfrihet

Arne Andersson, som er forvaltningsdirektør hos de regionale myndighetene i Västmanland og ansvarlig for kollektivtrafikken i regionen, sier til avisen at «man har religionsfrihet i Sverige», og at de tillater at bussjåfører ber i pausene.

– Vi, som de fleste andre selskaper, tillater bønn under pauser, og pauser kan være ved endeholdeplass, sier han i en uttalelse.

annonse

Buss omgjort til bønnerom

I august i fjor rapporterte Samhällsnytt om hvordan en buss i Storstockholms Lokaltrafik ble omgjort til muslimsk bønnerom.

Straks før avgang oppdaget en kvinnelig passasjer hvordan sjåføren i bussen anordnet bønn sammen med to yngre gutter. Da kvinnen kjente seg utrygg i mørket banket hun på for å slippe inn i bussen. Sjåføren nektet henne å gå om bord.