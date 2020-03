annonse

Tommy Robinson ble arrestert etter å angivelig ha slått en mann i ansiktet ved et badeanlegg i feriesenteret Center Parcs i Woburn Forest utenfor London.

Tommy Robinson er en kjent britisk islamkritiker, som flere ganger har vært i klammeri med loven. I september 2019 slapp han ut av fengselet etter å ha sonet to av 13 måneder av en dom for «forakt mot retten». Årsaken var at han hadde filmet utenfor en rettsal hvor en rekke domfelte i en såkalt «grooming-sak» skulle få opplest sin straffeutmåling.

Robinson besøkte Center Parcs med sin familie 2. mars da han plutselig konfronterte en mann mens sjokkerte familier ble vitne til opptrinnet, ifølge Daily Mail.

Politiet arresterte Robinson, men han ble senere samme dag sluppet fri mot kausjon. Mannen som angivelig ble angrepet fikk behandling på stedet, men ble ikke overført til sykehus.

En talsmann for politiet bekrefter at det oppsto en konfrontasjon mellom to menn:

– En 37 år gammel mann fra Bedford ble arrestert, mistenkt for overfall. Han er løslatt mot kausjon til 2. april. Saken etterforskes.

De fleste britiske medier av en viss betydning melder om saken, men det skrives lite eller ingenting om hva som utløste hendelsen. Daily Mail nøyer seg med en kort setning:

«Robinson sa senere at han hadde forsøkt å holde tilbake en mann som han mente hadde utført en kriminell handling.»

En annen versjon

På sin egen nettside TR News forteller Robinson sin versjon av hendelsen.

Han besøkte badeanlegget i Center Parcs for å hygge seg med sin familie. Mens de var der lekte hans åtte år gamle datter på den grunne delen av bassenget, da en middelaldrende mann passerte henne, og uten et ord befølte henne på rumpa. Den åtte år gamle jenta fikk sjokk, og gikk rett ut av bassenget og fortalte hva som hadde skjedd til sin far.

Datteren identifiserte mannen som hadde befølt henne, og Robinson konfronterte ham. Mannen påsto ifølge Robinson at han hadde befølt datteren ved en feiltagelse (by mistake).

Mannen forsøkte å forlate området, men Robinson ville ikke at han skulle slippe unna, og forsøkte å holde mannen tilbake. Det skal ha oppstått et basketak, hvor mannen tok kvelertak på Robinson. Det hele endte med at mannen blødde neseblod og Robinson fikk tydelige merker på halsen.

Politiet ble tilkalt, og ifølge Robinson tok det tre timer før de ankom. Etter kort tid, og på bakgrunn av samtaler med vitner til episoden, ble Robinson arrestert. Mannen som ifølge Robinson hadde befølt hans åtte år gamle datter ble sluppet fri på stedet.

Omstridt

Tommy Robinson er svært omstridt. Han beskrives ofte i gammelmedia som islamofob, muslimhater, rasistisk og voldelig. Han er utestengt fra alle sosiale medier for hatefulle ytringer, trusler og oppfordring til vold, men hevder selv at ingen har lagt frem noen bevis på dette i form av skjermbilder eller lignende. Utestengelsen går så langt at bare å nevne navnet hans kan få deg utestengt fra Facebook.

For sine mange tilhengere er Tommy Robinson en helt som i en årrekke kjempet for at noen skulle bli straffet for såkalt «grooming», det enorme omfanget av organiserte voldtekter og gjengvoldtekter av unge britiske jenter, hvor gjerningsmennene i all hovedsak var muslimer med pakistansk bakgrunn. Tommy Robinson ble i januar tildelt Trykkefrihedsselskabet ytringsfrihetspris i København.

Nedenfor kan du se deler av arrestasjonen, og høre Tommy Robinson kommentere opptrinnet. Som man kan se av videoen ga Robinson ganske klart uttrykk for sin side av saken allerede på åstedet. Det er altså ikke helt presist å skrive at han ga en slik forklaring «senere», slik Daily Mail beskriver det.

