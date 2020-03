annonse

Cruiseskipet «Aida Aura» har utsatt avreisen fra Haugesund mandag i påvente av svar på om to passasjerer plassert i karantene er smittet med koronavirus.

Det melder NRK natt til tirsdag. Cruiseskipet har rundt 1.200 passasjerer om bord, og skulle lagt fra kai i Haugesund klokka 17 mandag.

– Vi fikk melding fra skipets agent om at det var to personer som muligens hadde koronavirusykdom, og at de ønsket å få testet disse, sier smittevernlege i Haugesund kommune Teis Qvale.

Qvale sier prøvene er sendt med ekspresspost til Haukeland sykehus i Bergen for analyse.

De to tyske passasjerene skal ha hatt kontakt med en tredje tysk person for en uke siden, og vedkommende har i ettertid fått påvist koronasmitte.

Rederiet Aida cruises har bedt om å få bli ved kai i Haugesund til prøvesvarene foreligger, og svarene er ventet tidlig tirsdag ettermiddag. I mellomtiden er de gjeldende passasjerene satt i karantene på lugaren sin.

Færre blir smittet av koronaviruset i Kina

Det siste døgnet har 125 personer blitt smittet av koronaviruset i Kina. Det er det laveste antall smittede på seks uker.

Helsemyndighetene i Kina melder også om 31 nye dødsfall de siste 24 timene, mot 42 dagen før. Samtlige døde i Hubei-provinsen, hvor viruset først ble oppdaget i desember.

Ikke siden 21. januar har så få blitt rapportert smittet av koronaviruset.

Totalt 2.943 mennesker har dødd av covid-19 i Kina. Over 80.000 er smittet av viruset i landet.

Globalt har nesten 3.100 dødd av sykdommen.

Kinas ambassadør i FN, Zhang Jun, sier at myndighetene tror at de ikke er langt unna å kunne erklære en «seier» over viruset.

– Kinas kamp mot koronaviruset har gjort store framskritt, og situasjonen begynner å bli stabil, sa Zhang på en pressekonferanse mandag.