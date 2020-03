annonse

Det finnes en «hemmelig investering» som de færreste investorene kjenner til.

Dette er en investering som til tross for manipulasjon av myndigheter og slett behandling av «mainstream media» har gitt høyere verdistigning enn alle andre aktivaklasser dette århundret. Men det er ikke bare en investering men en beskyttelse mot:

– Sammenbrudd i det finansielle systemet

– Sentralbankenes utvanning av fiat valutaer

– Børskrakk

– Eiendomsbobler

– Sammenbrudd i kunst markedet eller inflaterte aktiva som sjeldne biler

Dette er et aktivum som har vokst 5-6 ganger i de fleste valutaer og mer i svake valutaer siden 1999. Og 45 ganger de siste 50 årene i forrige århundre.

Dette aktivum koster nesten ingenting i lagerhold og kan oppbevares nesten risikofritt utenfor banksystemet.

Dette aktivum har noen spesielle egenskaper;

– Ingen motpartsrisiko

– Det er ikke en annen persons forpliktelse

– Beskyttelse mot inflasjon

– Beskyttelse mot en finanskrise

– Den eneste valuta som har overlevd over tid

Det er et aktivum som er sjeldent og produseres kun i små mengder og økt etterspørsel kan bare bli møtt med høyere priser og ikke høyere produksjon.

Dette aktivum er en beskyttelse mot uansvarlige myndigheter

Det finnes perioder hvor pengepolitikken er fornuftig og hvor dette aktivum er stabilt i pris. Men til andre tider, som de siste 100 årene, hvor kreditt ekspansjon og pengetrykking har vært utstrakt, dette aktivum går kraftig opp i verdi målt i papir eller fiat valutaer. I realtermer går ikke dette aktivum opp i pris. Det beholder kun en stabil kjøpekraft. Men målt i fiat valuta så øker dette aktivum kraftig i pris ettersom sentralbanker ødelegger papirpengenes kjøpekraft ved trykking av ubegrensede nye enheter.

Det beste tidspunkt for å kjøpe et aktivum er når dette aktivum er mislikt og undervurdert. Sammenlignet med mengden ny fiat valuta som er trykket de siste årene så er dette aktivum på sitt laveste noensinne. Og ettersom dette aktivum over tid vil reagere på økning i pengemengde og utvanning av fiat valutaer så er det sannsynlig at man vil oppleve en korrigering v denne betydelige undervurderingen.

Pengetrykking vil føre til høyere verdi på dette aktivum

Men det er mer. Fordi de siste månedene så har myndigheter i flere nasjoner startet pengetrykking verden aldri har sett maken til før. Sentralbanken i USA, Fed, fortsetter med sine REPOs pluss månedlig QE på 60 milliarder dollar eller mer. ESB gjør QE på $ 20 milliarder i måneden. BOJ (Japan) trykker 700 milliarder (yen) i året og i Kina tilfører PBOC hundrevis av milliarder for å begrense effekten av coronaviruset.

Vi har garantert bare sett begynnelsen av massiv global pengetrykking.Etterhvert som man internasjonalt ser redusert økonomisk vekst og økende underskudd og økende press på det finansielle systemet så vil flodbølgen komme til syne.

Så vi er snart på vei inn i en fase med økende valuta «debasement» som vil øke verdien på det aktivum jeg diskuterer over.

Mindre enn 0,5 prosent av investorer vet at dette aktivum er gull

For lesere som tilhører denne 0,5 prosenten så er det åpenbart ingen hemmelighet at jeg snakker om gull. Men den andre 99,5 prosenten har ikke oppdaget gull eller platinum eller palladium som også er kraftig undervurdert.

Disse metallene er nå i en stigende trend og vi kan se priser som øker 10 ganger eller mer.En stor del av prisøkning vil være i realtermer men etterhvert som inflasjonen øker , og eventuelt fører til hyperinflasjon, så vil vi se mye høyere nominelle priser.

Hovedgrunnen for å kjøpe gull er ikke å tjene penger med å bevare og beskytte formue. Etterhvert som den største «asset destruction» perioden i historien tar tak så vil det meste av den formuen som er skapt de siste 100 årene, og spesielt de siste 50 årene, fordufte. Verden er uforberedt på dette og vi vil oppleve panikk i markedene og sammenbrudd i sosiale strukturer.

Alle styresmakter vil misligholde sine forpliktelser men det vil de ikke innrømme. De vil i stedet fortsette å trykke verdiløse fiat penger kombinert med gjelds moratorium. Mange vil introdusere en ny krypto valuta som krypto dollar eller krypto euro for å avhjelpe situasjonen. Men ettersom alt de gjør er å skape en ny falsk pengeenhet så vil markedet raskt gjennomskue dette.

Gull er inne i et 20 år «Bull» marked

Det er vanskelig å forstå at 99,5% av investorene kan gått glipp av et 20 år lagt sterkt gullmarked. To figurer lengre nede i artikkelen forteller historien.

Gull renominert i euro var 285 i 1999. Den grønne linjen i figuren viser oppgangen som varte i 13 år og endte på € 1384 i 2012, en oppgang på 5 gangeren. Gull i euro korrigerte i 2013. Etter dette har gull gått opp i 7 år med noen sideveis bevegelser.

I dag er gull i euro på nye toppnivå over 2012 nivået. Gull har nådd nye toppnivåer i alle valutaer bortsett fra amerikanske dollar og sveitserfranc. Gull steg i dollar termer i 10 år fra $ 254 i 2001 til $ 1 920 i 2011. Gull korrigerte så i tre år og har nå vært i en oppadgående trend i fem år. Toppnivået på $ 1 920 er et uviktig nivå . Gull har nådd topper i de fleste valutaerog derfor vil ikke $ 1920 være et motstandsnivå. Jeg ville bli overrasket hvis gull ikke bryter gjennom $ 2 000 nivået i 2020 etterhvert som dollar svekkes.

Aksjer befinner seg på slutten av et langvarig bull marked

Aksjer er på slutten av en oppgang av historisk viktighet. Det kan være slutten på et «Grand Supercycle» som startet på 1700 tallet. Hvis det er tilfellet så vil neste nedgang bli større og mer langvarig enn 90% nedgangen i Dow 1929-1932. De fleste aksjemarkeder verden rundt er i samme situasjon. Som alltid på slutten av betydelige oppganger så kan vi se Dow gå til 30 000 og Nasdaq til 10 000. Men risikoen er nå på sitt høyeste så det å forsøke å få med seg de siste kronene etter 300 år med oppgang er risikofylt.

Angående obligasjonsmarkedet og renter så er den generelle konsensus at USA vil måtte redusere renten betraktelig for å stimulere en svak økonomi og aksjemarkedet. Mitt syn er at det er ufornuftig å satse på lavere renter og høyere obligasjonspriser. En kontrær posisjon har en god mulighet for å bli en vinner.

Rentene befinner seg på bunn-nivå

En 35 år lang rente syklus nådde en topp i 1981 og en bunn i 2016 som vist i figuren under. Den nåværende avkastning på 1,59% er ikke lagt unna bunnivå men den siste rentenedgangen er ikke blitt bekreftet av momentum indikatorene. Men om rentene går opp fra her eller noe senere er ikke viktig. Det som er sikker er at sentralbankene vil miste kontrollen over renten når obligasjonsmarkedene kollapser og avkastningen stiger etterhvert som pengetrykking virkelig skyter fart. Troen på at man er trygg som eier av statsobligasjoner er latterlig. På ett eller annet tidspunkt vil investorene flykte fra obligasjoner. Ingen vil ønske å eie et «giftig» verdipapir utstedt av en insolvent styresmakt som hverken kan betale rente eller avdrag uten å utstede verdiløse obligasjoner.

Investorene har et todelt valg

Så slik er det. Investorene har to valg. Enten forbli i konvensjonelle boble aktiva som aksjer, eiendom eller obligasjoner og tape alt. Og når jeg sier alt så mener jeg 90-95% i realtermer målt mot gull.

Eller investorer kan redde seg selv ved å eie fysisk gull og noe sølv.

Dessverre så vil flertallet gå i feil retning og «lose their ventures». (fra Shakespeare´s Julius Caesar)