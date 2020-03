annonse

Et videoklipp fra TV 2s program «God Morgen Norge» viser at kanalens ansatte sprer falske nyheter om USAs president.

Under God Morgen Norges sending mandag ble coronaviruset diskutert. En av de som var invitert var redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum. Men det var uttalelsene fra TV 2s programleder som vekte størst oppsikt.

Programlederen sukket høyt og skyldte på at han som medieperson levde i en «vanskelig medieverden» på grunn av Donald Trump.

– Det er en litt vanskelig medieverden, sa programlederen før han sukket dypt og fortsatte:

– Man har også en president i USA som skylder på demokratene og sier at dette er en bløff, at det (koronaviruset) er plantet av politiske motstandere.

Videoen av seansen kan du se øverst, og man kan også se sjefsredaktør Stavrum nikke og er enig i det som blir sagt.

– Uærlig

Ifølge Det hvite hus skal ikke Trump ha sagt at coronaviruset er en bløff.

Trump viser til Demokratenes måte å bruke coronaviruset til å score politisk mot han, noe som også har blitt poengtert av Trump-administrasjonen etter at den falske nyheten spredte seg i amerikanske medier.

– Dette er massivt uærlig. Trump uttalte at medias hysteri og myndighetens respons er bløffen, ikke selve viruset. Villig og ondsinnet uærlighet, skrev Tim Murtaugh, kommunikasjonsdirektør for Trumpkampanjen på twitter.

TV 2 har så langt ikke besvart Resetts henvendelse om saken.

This is massively dishonest.

Trump says the media’s hysteria-inducing coverage of the government response is the hoax, not the virus itself.

Willful and malicious dishonesty. https://t.co/M8KzP84WEa

— Tim Murtaugh – Text TRUMP to 88022 (@TimMurtaugh) February 29, 2020