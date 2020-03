annonse

Joe Biden kan juble over et comeback som få trodde på, mens Bernie Sanders’ favorittstempel har bleknet. Michael Bloomberg har gitt opp presidentambisjonene.

USAs tidligere visepresident er vinner av 10 av de 14 delstatene som holdt nominasjonsvalg tirsdag, mens Sanders må nøye seg med fire etter at resultatet fra Maine omsider var klart onsdag ettermiddag.

Sanders vant det forrige nominasjonsvalget i Maine i 2016.

– Nøyaktig det resultatet som partiet og dets moderate fløy har ønsket, sier den svenske USA-eksperten Frida Stranne om Bidens framgang på supertirsdagen.

Sanders har sikret seg California, Colorado, Utah og hjemstaten Vermont.

Biden fikk både flest stemmer i Texas og Virginia, samt i motkandidat Elizabeth Warrens hjemstat Massachusetts. I alle de tre delstatene har Sanders ledet på meningsmålingene. I tillegg vant Biden i North Carolina, Minnesota, Tennessee, Alabama, Oklahoma og Arkansas.

– En oppsiktsvekkende seier, bedre enn alle forventninger, sier den amerikanske statsviteren Raphael Sonenshein ved California State University til nyhetsbyrået TT.

Fløy-oppgjør

Uten «førstepremien» California hadde det sett stusslig ut for 78 år gamle Sanders, som tilhører Demokratenes venstrefløy.

Med tirsdagens resultat er det duket for et intenst oppgjør mellom Demokratenes to fløyer: Den sentrumsorienterte som støttes av den gamle partieliten, og den mer venstreorienterte, som appellerer til mer progressive velgere, blant dem mange unge.

Flere av Sanders’ tilhengere var tydelig skuffet da resultatene tikket inn. Men hovedpersonen holdt fast på at han kommer til å vinne Demokratenes nominasjonskamp og sørge for at Donald Trump forlater Det hvite hus. Han gikk også løs på Biden.

– Vi utfordrer det politiske etablissementet. Du kan ikke slå Trump med den samme gamle politikken, sa Sanders foran en entusiastisk tilhengerskare.

Skuffende for Warren

Det gjenstår fortsatt rundt 30 nominasjonsvalg fram til Demokratenes landsmøte i midten av juli, der opptil 4.750 delegater skal avgjøre hvem som blir Trumps utfordrer.

Et viktig spørsmål nå er hva den erfarne senatoren Elizabeth Warren, som i likhet med Sanders tilhører venstrefløyen, kommer til å gjøre. Hun har så langt i nominasjonskampen ikke sikret seg en eneste første- eller andreplass.

Sanders sa onsdag at han har snakket med Warren og at hun ikke har bestemt seg for veien videre. Sanders sa ikke noe om Warren kan gi ham sin støtte dersom hun ender med å kaste inn håndkleet, eller om han vil be henne om støtte.

Bloomberg ute

Skuffelsen var trolig ikke mindre for Michael Bloomberg, New Yorks tidligere borgermester, som har brukt milliarder av sin egen formue på en stor reklamekampanje uten å stille som kandidat i de fire første nominasjonsvalgene.

Supertirsdagen var ment å bli en sterk debut. I stedet gikk han på et sviende nederlag i 14 delstater. Et plaster på såret var seieren i territoriet Amerikansk Samoa.

Onsdag kunngjorde Bloomberg at han gir seg. Han gir nå sin støtte til Biden. Både Bloomberg (78) og Biden (77) tilhører den moderate fløyen i Demokratene. Bloomberg mener Biden har best sjanse til å slå Trump.

Trump mot Biden

Trump selv øyner muligheten for å kjempe mot Biden i presidentvalget i november. Han kaller Bidens seiersrekke tirsdag for «et utrolig og storslått comeback».

Til journalister i Det hvite hus hintet presidenten om hvordan han vil gå til angrep på Biden ved å si at Biden støttes av folk som ligger «enda lenger til venstre enn Bernie. Det er ganske skremmende».