annonse

annonse

Etter det første delstatsvalget i Iowa 3. februar så Biden-kampanjen ut som et taperlag. Han fulgte opp med et elendig resultat i New Hampshire like etter. De fleste observatører mistet troen.

Men Biden-kampanjen festet sin lit til at svarte velgere i delstaten South Carolina ville gi ham en seier. Og det skjedde på lørdag, og i større omfang enn vel noen trodde på forhånd. Han fikk nesten 50 prosent av stemmene, mot Bernie Sanders på tjue prosent.

Deretter trakk tre andre kandidater seg i løpet av de to dagene frem til Super-tirsdag. Og Pete Buttigieg, Amy Klobouchar og en rekke andre høytstående demokrater kastet inn sin støtte bak Joe Biden. Mediene begynte å snakke om Biden som et vinnerlag. Kampen mot «sosialisten» Bernie Sanders var i gang.

annonse

Melodien var at Sanders ville tape med glans mot Donald Trump. Man måtte satse på et moderat kort, og de eneste gjenværende av den sorten var Joe Biden og milliardæren Mike Bloomberg, som har brukt mer enn 600 millioner dollar av sine egne penger på kampanjen.

Bloomberg gjorde det dårligere på Super-tirsdag enn meningsmålingene indikerte på forhånd. I dag tok han den eneste fornuftige konsekvensen han kunne og trakk seg. Han gir nå også sin støtte til Joe Biden.

Les også: «Den mest mislykkede kampanjen gjennom tidene i amerikansk politisk historie»

Les også: Trump ville spist Bloomberg levende

annonse

Elisabeth Warren regnes som nesten like radikal som Bernie Sanders, og hennes oppslutning har heller ikke vært som hun nok forventet. Konvensjonell analyse tilsier at så lenge hun er med, stjeler hun delegater fra Bernie Sanders.

Donald Trump kaller Biden for «Sleepy Joe» (søvnige Joe), en hentydning om at Biden virker sliten, gammel og litt rotete. Og det er et inntrykk man kun kan unngå hvis man er svært partisk på Demokratenes vegne. Han er 77 år, og virker ikke spesielt vigorøs for alderen heller, i motsetning til ett år eldre Bernie Sanders og 73 år gamle Donald Trump.

På få dager er Demokratenes nominasjon nokså endret. Biden vant flere delstater enn forventet på tirsdag, inkludert i folkerike Texas. Sanders er presset på defensiven fordi partiets elite samler seg bak Joe Biden. Men entusiasmen og de unge, progressive er det fortsatt han som har.

Slik det ser ut nå, heller nominasjonen i favør Joe Biden, men det er fortsatt mye som kan skje. Ikke minst er det et spørsmål ved om disse tilårskomne kandidatene i det hele tatt lever helt frem til valget den 3. november.

Bare det i seg selv er nokså spesielt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826