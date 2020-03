annonse

På lederplass anklager Dagsavisen Frp-Sylvi for å være kynisk.

Et av ankepunktene er at hun bruker ord som «mange» og «de», isteden for «flyktninger» og «mennesker».

Dagsavisen illustrerer lederen med et bilde da Redningsskøyta demonstrerte livredning for minister Sylvi Listhaug i Egerhavet i 2015. Den gang ble bildet brukt mot henne, siden det var mange båtmigranter som omkom. Men det er påbudt med overlevningsdrakt når Redningsskøyta skal demonstrere eller øve.

Nå står Europa overfor en mulig ny flyktningkrise, Tyrkia har åpnet grensene og det har ført til at mange har strømmet mot EU-yttergrense i Hellas. Men der har de blitt møtt med stengte porter og de har blitt drevet tilbake med tåregass. I den sammenheng har Frp laget et forslag til hvordan Norge skal opptre om mange kommer hit, slik som i 2015. Men isteden for å diskutere forslaget, går Dagsavisen heller på politikeren Listhaug som person.

– Kynismen stanser ikke der. Lengst unna denne tragedien sitter Norge. Og mest bekymret er Fremskrittspartiet og deres anfører Sylvi Listhaug. Partiet øyner igjen muligheten for å bruke situasjonen som et politisk kort her hjemme, skriver Dagsavisen.

Det er flere millioner migranter i Tyrkia, og mange av de ønsker seg videre til Europa. Det er bedre økonomiske muligheter der enn i Tyrkia, og med en åpen grense kan en reprise av 2015 bli en realitet. Men Dagsavisen overser politiske utfordringer og fokuserer på retorikken.

– Listhaug bruker et språk om mennesker og flyktninger som vi tar avstand fra, skriver de og beskriver hvorfor – Listhaug bruker helst ikke ordene flyktninger eller mennesker.

– Det handler veldig mye om signaler. Land som har en liberal politikk, land som sender signaler om at det er lett å komme og få opphold, de får mange, skal Listhaug ha sagt i en debatt på Politisk kvarter på NRK. Til dette kommenterer avisen følgende:

– De får mange, sier hun uten å bruke noe objekt. Hun gjorde det samme senere, da hun i samme programmet snakket om situasjonen i 2015:

– Tyskland som da sto fram og sa at vi skal greie dette her, fikk hundretusenvis. Sverige, vårt naboland, fikk 140.000. Nettopp fordi de sendte signal om at det var lett å komme.

Det oppstår store politiske, sosiale og ikke minst økonomiske utfordringer med å motta så mange. Men Dagsavisen unngår den problematikken, det velger heller å debattere formuleringen, og avslutter med følgende ord:

– Hundretusenvis. Mennesker, Listhaug.

Det er kjente toner fra Dagsavisen. De kritiserer retorikken, og overser politikken. Det er kjente toner fra de som ikke lenger har argumenter igjen.