Deichman besluttet å avlyse SIANs planlagte årsmøte ved deres lokaler, etter press fra venstrevridde aktører.

Den kontroversielle organisasjonen SIAN skulle etter planen låne lokaler av Deichman Majorstuen i Oslo for å avholde årsmøte 5. mars. Dette har medført kraftige reaksjoner fra ytre venstre, men også den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk.

Etter trusler og press fra venstrevridde aktivister har Deichman trukket tilbake sin tillatelse til SIAN. Biblioteket skriver i en pressemelding at de «av hensyn lånernes trygghet og generell sikkerhet» har besluttet å avlyse det planlagte årsmøtet.

«Det planlagte møtet er ikke blitt annonsert av eller via Deichman, men er blitt dekket av avisen Vårt Oslo og har det siste døgnet vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet i sosiale medier», skriver Deichman i pressemeldingen, der de også beklager seg over negative reaksjoner.

Ulovlig vedtak

SIAN-leder Lars Thorsen mener imidlertid at Deichmans avlysning er ulovlig.

– De peker på sikkerheten, men essensen er at offentlige tjenestemenn som er ansatt i Deichman er ansvarlige for Deichmans aktiviteter, sikkerhet er ikke et tema. De som har ansvar for sikkerheten, det er politiet. Deichman har ikke ansvar for dette. Og om du fatter et vedtak, som Deichman her har gjort, så må man ha hjemmel, og det har de ikke. Vedtaket er ulovlig, og det kommer vi til å forfølge, sier SIAN-leder Thorsen til Resett.

– Det er betenkelig at ekstreme aktiviser kan definerer seg hvem som kan bevege seg i offentligheten, sier han videre, og sikter til at det Deichman er kommet under press fra bekreftede venstreekstreme aktivister.

Likebehandling

Kommunikasjonssjef Jørn Johansen i Deichman forteller Resett at han ikke kan uttale seg om lovligheten i vedtaket, og henviser til bibliotekssjef Knut Skansen, som i skrivende stund er opptatt.

– Vi har slått fast prinsippet om at likebehandling er viktig, og at dette fortsatt gjelder, men så har det jo blitt heftig diskusjoner av av ulike varianter, det kan man se på Facebook-siden til Deichman Majorstuen, og det er et stort spenn. Det er det sikkerhetsmessige, også da med tanke på lånerne, som har vært avgjørende, sier Johansen, og understreker at SIANs årsmøte skulle finne sted på en tid da biblioteket normalt har mange besøkende, men ingen ansatte til stede.

Henger ut biblioteksjefen

En av de som har ytret seg sterkt kritisk til at SIAN skulle få låne lokaler av Deichman er samfunnsdebattanten Mohamed Abdi, som tidligere har omtalt norske myndigheter som «rasistiske». Han har valgt å henge ut Deichman-sjef Knut Skansen på Twitter, i forbindelse med Deichmans opprinnelige tillatelse til SIAN.

– Det er biblioteksjef Knut Skansen som tilrettelegger for at SIAN kan spre sitt hatefulle voldsbudskap i biblioteket. Det er hans avgjørelse. Ikke Deichman Majorstuen lokalt.

Daglig leder Linda Noor i Minotenk har på vegne av sin organisasjon sendt en anmodning til Deichman Majorstuen, der hun ba biblioteket om en revurdering av avgjørelsen om å slippe til SIAN. Anmodningen har hun delt i et innlegg på Facebook.

Noor viser blant annet til at SIAN-leder Lars Thorsen er blitt dømt for «hatefulle ytringer» og det hun mener er «en gjennomgående demoniserende og krigersk retorikk mot muslimsk tilstedeværelse i Norge».

Terror

Hun mener også at SIANs retorikk er «ekstra alvorlig», gitt ulike terrorangrep mot muslimer i Vesten.

«PST har skjerpet sin vurdering av trusselbildet fra ytre høyre og det har vært en økende vilje til bruk av vold i høyreekstreme miljøer. Muslimer og andre aktører som får skylden for muslimsk innvandring, er blant målene.»

«Minotenk støtter fullt ut at ytringsfriheten skal stå høyt, men det er ikke en menneskerettighet for ytterliggående grupper å få tilgang til gratis lokaler på offentlige fellesarealer. Vi hadde også samme standpunkt overfor organisasjonen IslamNet og deres muligheter til å låne lokaler av universitetet og daværende høgskole.

Inkludering av ytterliggående grupper på offentlige fellesarealer rammer andre brukeres trygghet og verdighet. Det mener vi bør veie tyngst.»

Menneskesyn

Linda Noor sier til Resett at hun og Minotenk oppfatter at SIAN har et kritikkverdig menneskesyn hva gjelder muslimer.

– Noen vil kanskje kunne oppfatte dette som et angrep mot islamkritikk generelt, hva vil du si til det?

– Det ligger jo i det jeg skriver i Facebook-innlegget, at vi har inntatt samme standpunkt når det gjelder IslamNet og Profetens Ummah, da de fikk spillerom på ulike arenaer. Det handler ikke om å fornekte islamkritikk, det driver vi selv overfor uttrykk for islam som bryter med menneskerettigheter eller er diskriminerende overfor kvinner, slår Noor fast, og legger til:

– Det handler snarere om menneskesynet og en gruppetenkning som ikke er forenelig med sunn fornuft, og i verste fall kan være direkte farlig.