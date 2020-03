annonse

Den mye omtalte supertirsdag-strategien til tidligere New York City-ordfører Mike Bloomberg har vært en total fiasko og vitner om at penger ikke er alt i politikken.

David N. Bossie, styreleder i den amerikanske konservative gruppen Citizen United, mener at presidentkandidatkampanjen til Bloomberg vil gå ned som den mest mislykkede kampanjen gjennom tidene i amerikansk politisk historie.

Til tross for at den tidligere New York-borgermesteren brukte opptil 600 millioner dollar på kampanjen sin – inkludert en endeløs bombardering med TV-reklamer og digitale annonser – klarte ikke Bloomberg å vinne en eneste stat under supertirsdag-valget i natt. Hans ensomme seier i Amerikanske Samoa er en perfekt illustrasjon på hvor dårlig Bloomberg presterte i det demokratiske presidentkandidatvalgets største dag.

Hvor mye egne penger som Bloomberg kommer til å ha skyllet ned i toalettet når tellingen endelig tar slutt, er det ingen som vet.

Penger er ikke alt

Bloomberg-fiaskoen er den siste påminnelsen til alle som klager på at penger kan kjøpe amerikansk politikk – spesielt på venstresiden. Det er kandidater og ideer som betyr noe, og store penger kjøper ikke valg. Bloomberg kampanjens varige arv vil derfor være at amerikanske velgere og USAs demokrati ikke lar seg kjøpe av penger og glorete TV-reklamer.

President Trump beviste dette i 2016 med sin historiske seier over Hillary Clinton, til tross for at Clinton og hennes allierte brukte nesten dobbelt så mye penger som Trump på presidentvalgkampanjen sin.

Men den store elefanten i rommet forblir likevel Bloombergs gigantiske sjekkhefte. Vil han bruke det for å hjelpe Biden å beseire Sanders, eller fortsette å pøse penger på sitt eget håpløse kandidatur?