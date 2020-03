annonse

Så er det helt klart at Joe Biden blir den virkelige kandidaten til Bernie Sanders om å bli demokratenes presidentkandidat etter at tre konkurrenter denne uka har hoppet av og omfavner Biden.

Flere tunge finansmenn, som tidligere støttet Pete Buttigieg eller Amy Klobuchar, varslet tidligere denne uka at de nå vender ressursene sine mot tidligere visepresident Joe Biden for at han skal bli demokratenes presidentkandidat i november i år, skriver Financial Times.

Onsdag ble det også klart at Mike Bloomberg, som har brukt 400 millioner dollar på sitt kandidatur, hopper av demokratenes presidentkandidat-karusell, og også han gir sin støtte til Joe Biden.

Dermed flyttes mest sannsynlig mye av pengestøtten Bloomberg naturlig ville ha fått over på Joe Biden.

Pengene raser inn

Siden Bidens store seier i South Carolina-premieren i helgen, har han mottatt over 10 millioner dollar, nesten halvparten av hva han fikk i det siste kvartalet i fjor.

Buttigieg, Klobuchar og Biden ble alle sett på som midtkandidater i partiet, og for eksempel har Don Beyer – en demokratisk kongressmedlem – som har samlet inn mer enn $ 25.000 for Buttigieg, nå støttet Biden.

I begynnelsen av februar hadde Sanders tilsammen 17 millioner dollar, mens Biden hadde litt over 7 millioner dollar.

Ikke klare for «sosialisten Bernie»

Bernie Sanders er selverklært sosialist, og det skremmer mange i hans eget parti. Han er definitivt ikke førstevalget blant pengesterke amerikanere.

– Sanders utgjør en av de største risikoene for aksjemarkedene i 2020, sier Norman Villamin, investeringssjef i Union Bancaire Privee, til CNBC.

– Bare muligheten for at han vinner demokratenes nominasjon er en av de største risikoer, sier han.

Bernie Sanders (78), som er senator fra Vermont, er kritisk til Wall Street og vil bekjempe økonomisk ulikhet.

Donald Trump har senket skattene for amerikanerne og bedriftene, og det frykter mange i USA vil kunne bli reversert, dersom Sanders vinner.

– Sanders kan komme til å velge og reversere Donald Trumps skattelettelser for bedrifter, og han ønsker å heve selskapsskattesatsen fra 21 til 35 prosent.

– Dette vil slå hardt ut for bedriftens fortjeneste, som aksjemarkedet må prise i, ifølge Norman Villamin til CNBC.

Markedet roer seg med Biden-framgang

– En større sannsynlighet for at Joe Biden blir en demokratisk presidentkandidat nærmere det politiske sentrum i høstvalget har beroliget investorene, sier JP Morgan Asset Management-strateg Hugh Gimber til Wall Street Journal.

Fremfor alt er det motstander Bernie Sanders syn på helsetjenester og store teknologiselskaper som bekymrer investorene, ifølge Gimber.

Amerikanske aksjemarkeder steg kraftig fra start onsdag og tok inn mye av tapet fra dagen i forveien.

Internasjonale medier setter onsdagens oppgang i aksjemarkedet i sammenheng med det gode resultatet for Joe Biden i Demokratenes nominasjonsvalg fra «supertirsdag».