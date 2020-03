annonse

Et år etter at han forlot VG gjør Frithjof Jacobsen comeback. Han blir politisk redaktør i Dagens Næringsliv (DN).

Jacobsen tar over etter Kjetil B. Alstadheim, som er på vei over til tilsvarende rolle i Aftenposten, melder Journalisten.

Jacobsen forlot VG nokså plutselig i januar 2019. Etter at man først forsøkte å holde bakgrunnen for avgangen skjult, ble det etterhvert kjent at Jacobsen sluttet fordi han hadde et forhold til Ap-politiker Jette Christensen.

– Jeg slutter i VG fordi jeg ønsker å etablere et forhold til Jette Christensen, og det er ikke forenelig med å være kommentator i VG. Jeg kan ikke være en politisk kommentator og samtidig være sammen med en politiker, sa Jacobsen den gangen.

Hans nye kjæreste Jette Christensen var kjent som en nær alliert av Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, som lenge hadde ligget i strid med Trond Giske, som trakk seg som nestleder som følge av metoo-avsløringene i Dagens Næringsliv og VG.

Som Resett skrev 16. januar 2019:

«VG (var) en av de viktigste pådriverne i saken mot nestleder Trond Giske. Christensen var en sentral person i Tajiks nettverk og hadde forbindelser til flere av varslerne mot Giske.»

VG-sjef Gard Steiro skrev i en kommentar at «Jacobsen har en relasjon som ikke er forenlig med rollen som kommentator i VG».

Men nå har Jette Christensen varslet at hun trekker seg fra toppolitikken, og ikke stiller som kandidat til Stortinget ved valget neste år. Kort tid etter kommer nyheten at Jacobsen gjør comeback som politisk redaktør i DN.

Rått

Etter at det ble avslørt at VG hadde fabrikkert sitater i den såkalte dansegulv-saken om Trond Giske, sluttet Marie Melgård som politisk reporter i VG og begynte som politisk reporter i Dagens Næringsliv. Før dansegulv-saken var Melgård sentral i VGs avsløringer om Trond Giske.

Nå jubler hun over at Jacobsen skal på plass i redaksjonen:

Dette blir så RÅTT https://t.co/sIjxnlI8Yv — Marie Melgård (@MarieMelgard) March 4, 2020

Fornøyd sjefredaktør

Amund Djuve er sjefredaktør i DN, og er glad for å få Jacobsen med på laget:

– Jacobsen er blant landets absolutt dyktigste politiske kommentatorer. Han er kunnskapsrik og kritisk, han er god til å analysere og forklare politikk og politiske prosesser, og han har en fantastisk penn. Sammen med resten av kommentaravdelingen og avisens svært dyktige politiske reportere vil han sørge for at DN opprettholder posisjonen som et av landets sterkeste miljøer for politisk journalistikk, sier Djuve i en pressemelding.

Frithjof Jacobsen gleder seg til å ta fatt på oppgaven:

– Gjennom mange år har DN levert fenomenal journalistikk på en rekke områder, ikke minst på kommentar- og debattplass og politikk. Jeg kommer til et hus med fremragende kommentatorer og journalister som jeg gleder meg til å jobbe med og få som kolleger, sier han i samme pressemelding.

Jacobsen tiltrer sin nye stilling 4. mai.