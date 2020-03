annonse

Mener det er uakseptaelt at SVs byård Inga Marthe Thorkildsen ikke svarer på Resetts spørsmål om Oslo kommunes kundeforhold til mannen som er tiltalt for overgrep mot sitt eget fosterbarn.

Barnevern har lenge vært en hjertesak for Oslo-byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marthe Thorkildsen (SV). I fjor gikk hun ut og sa at hun ville kutte alt innkjøp av private barneverntjenester.

En av de Oslo kommune har hatt et kundeforhold møter denne måneden i retten, tiltalt for overgrep mot en mindreårig han var fosterforelder for. Overgrepet har en øvre strafferamme på seks års fengsel. Da tiltalen ble klar i februar, overlot han styreledervervet i selskapet han eier, som har omsatt for titalls millioner de siste årene, til sin bror. Han eier imidlertid fortsatt alle aksjepostene i selskapet.

Selskapet omsetter for titalls millioner årlig.

Kundeforhold

Resett har fått innsyn i dokumenter der selskapet har sendt en prisindeksregulering til bydelene Nordstrand, Stovner, Østensjø og St. Hanshaugen.

– Dette er svært alvorlige anklager, og om det medfører riktighet så må Oslo kommune si opp kontrakten. Det er svært alvorlig at en som er anklaget og som skal stilles for retten for overgrep mot barn, eier et selskap som driver innen barnevernet i Oslo, det er fryktelig, sier Stenersen til Resett.

Etter at Resett tok opp saken med Asker kommune har kommunen varslet at de vil vurdere avtalen med mannens selskap på nytt. Bydel Østensjø har tidligere kjøpt tjenester av selskapet og varsler nå Resett at de i fremtiden ikke vil kjøpe tjenester fra dette selskapet.

Men en som imidlertid er helt taus er SVs byråd Inga Marte Thorkildsen. Hun har fortsat ikke besvart Resetts spørsmål om saken. De ble oversendt hennes kommunikasjonsrådgivere torsdag.

Her er de to spørsmålene hun ikke har besvart:

– Vil Oslo kommune fortsette å kjøpe tjenester fra selskapet?

– Hvordan ser man på opplysningene som nå har kommet frem?