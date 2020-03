annonse

«En kilo storfekjøtt på kjøkkenbenken kan føre til 100 ganger mer klimagassutslipp enn en kilo grønnsaker.»

Det er forskning.no som kan fortelle oss dette og de peker samtidig på at det er hva slags mat du spiser og ikke hvor den kommer fra som er viktig i klimasammenheng.

Mange har pekt på at mat som blir transportert over lengre distanser avgir mer klimagasser enn hva lokalt produsert mat gir, men det stemmer altså ikke ifølge forskning.no. Det er ikke rart at konspirasjonsteorier formes overalt på sosiale medier.

Det kan virke som bønder og norsk landbruk er de store fiendene og at politikerne helst ser at alt blir nedlagt. Men hvorfor?

Å forklare årsaken til at nordmenn ikke lenger kan spise storfekjøtt fordi Norge da ikke kan oppfylle sin av politikerne selvvalgte klimaprofil, er like dum som Deontay Wilders forklaring på hvorfor han tapte tungvektskampen i boksing mot Tyson Fury; kostymet han hadde på seg inn til ringen veide for mye og han ble derfor for svak i beina. Her er norske politikere og såkalte eksperter ikke bare for svake i beina, men de står på geléklumper.

Vi skal altså skremmes til å føle skam hvis vi spiser en biff, tar fly eller kjører bil som går på fossilt brennstoff. Da tar vi ikke ansvar for kloden, langt mindre for fremtiden til våre barn osv. Du skal tvinges av et overformynderi som man kan mistenke har en eller annen agenda hvor de selv vil tjene på dette.

Det som er det triste i alt dette hysteriet er hvordan barna blir skremt av denne propagandaen. Før i tiden var det trusler om å brenne i helvete som skremte barn, nå er det klimagasser som skal føre til det samme flammende inferno.

Hvor ble det egentlig av enkeltmenneskets individualisme, frihet og personlige valg?

For min egen del føler jeg ikke noe annet enn pur glede over å spise en god biff, takknemlighet over at man kan forflytte seg over lange avstander på kort tid ved å fly og en frihet over å kunne ha en bil eller motorsykkel som drives på gamlemåten. Det å spise en tørr salat, ta båt eller tog som tar dagevis eller å kjøre en elektrisk bil, er ikke noe for meg.

Så får hysterikerne rase rundt og tulle bort livet sitt på ting de ikke kan få gjort noe med uansett, alt mens jeg betrakter dem med et smil om munnen når jeg nyter min biff med et glass rødvin i fulle drag.