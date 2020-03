annonse

Godt over normalen.

– Med så store snømengder kan det bli eit godt år for breane. Eg er rimeleg sikker på at me vil få eit overskotsår, der breane legg på seg, fortel Bjarne Kjøllmoen, senioringeniør i NVE til NRK.

Det var Jostedalsbreen Nasjonalpark som først omtala dei nye målingane på Facebook.

Det er over 20 år sidan sist det blei målt like store snømengder her på denne tida av året, skriv NRK, som også melder om snø godt over normalen blant anna på Hardangerjøkulen på Finse.