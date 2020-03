annonse

annonse

Verdensøkonomien vil som følge av koronaviruset i år vokse mindre enn fjorårets 2,9 prosent, tror Det internasjonale pengefondet (IMF).

IMF anslo i sin januar-prognose at verdensøkonomien ville vokse med 3,3 prosent i inneværende år, men nedjusterer nå denne kraftig.

Koronaviruset utgjør «en alvorlig fare» for mennesker og verdensøkonomien, sier IMF-sjef Kristalina Georgieva. IMF spår at virusutbruddet vil bremse veksten til under fjorårets 2,9 prosent.

annonse

Virusutbruddet er ikke lenger et regionalt problem, det er et globalt problem som krever et globalt svar, sier hun.

De 189 medlemslandene i IMF ble onsdag enige om å sette inn alt av tilgjengelige ressurser for å møte trusselen fra koronaviruset og bistå land som rammes hardt.

– Vi har bedt IMF om å ta i bruk alle tilgjengelige finansinstrumenter for å hjelpe land som trenger det, heter det i en kunngjøring.

– Vi er fast bestemt på å sørge for den nødvendige støtte for å minske konsekvensene, særlig for de mest sårbare menneskene og landene, heter det videre.

annonse