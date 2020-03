annonse

annonse

Koronaviruset utløser endringer i praktiseringen av fraværsregler i videregående skole.

Med økningen i antall koronasmittede, kan antallet elever i skolen som må oppsøke lege på grunn av fraværsregelen øke.

Dette vil i utgangspunktet bety at legekontorer over hele landet vil kunne bli fylt opp av syke elever, noe som igjen vil kunne føre til økt smittefrekvens. Kunnskapsdepartementet opplyser imidlertid at det ikke vil være nødvendig med egen fraværsattest fra fastlege, som er nødvendig i henhold til de nye fraværsreglene, for å omgå den omdiskuterte fraværsgrensen.

annonse

Fraværsgrensen innebærer at elever i videregående skole, som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Les også: Ble syk etter å ha kjørt øyepasient hjem fra Ullevål: Forundret over manglende karantenekrav fra kommuneoverlegen

Skal ikke måtte gå til fastlege

Kommunikasjonsrådgiver Martin B. Andersson i Kunnskapsdepartementet sier i en kommentar til Resett at det vil gjøres unntak nå under utbruddet av koronavirus.

annonse

– Elever som er satt i karantene på grunn av koronaviruset, skal få dette som dokumentert fravær. De skal ikke måtte gå til fastlegen i tillegg for å få fraværsattest, sier han, og viser til en uttalelse som er lagt ut på departementets hjemmesider tirsdag.

Fleksibelt dokumentasjon

I uttalelsen opplyses det om at kravet til dokumentasjon er fleksibelt. Den som har pålagt en elev karantene, kan sende en bekreftelsen direkte til vedkommendes skole. Eleven kan også videresende en bekreftelse eller et pålegg om karantene. På den måten kan eleven få sitt fravær dokumentert, og omgå fraværsregelen, uten å måtte oppsøke fastlege.

Det oppfordres også til at skolene må ta høyde for at elever i karantene kan jobbe med skolearbeid hjemme, dersom de er i form til det.

– Vi følger nøye med på situasjonen og kommer til å vurdere flere tiltak hvis det blir nødvendig, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826