annonse

annonse

8 av 10 nordmenn har høy tillit til forskning, men tilliten til forskning på klimaendringer skiller seg ut ved å ha den klart høyeste andelen med liten eller svært liten tillit.

Det viser en ny undersøkelse fra Forskningsrådet som presenteres på regjeringens hjemmeside.

– Politikken kan vi godt være uenige om og diskutere, men det er veldig problematisk når vi er uenige om fakta. Jeg vil bidra til at tilliten til forskning øker. Vi har et ansvar for å gå tilbake til start å forklare hvorfor vi er opptatt av dette, og begrunne det med forskningen vi har. Vi må ta et tydelig oppgjør mot falske nyheter og usannheter. Vi må ta for oss påstander som florerer i sosiale medier og tilbakevise dem med fakta, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

annonse

Tallenes tale er klar: Bare litt over halvparten av de spurte har svært stor eller stor tillit til forskning på klimaendringer. Nesten 30 prosent har noe tillit, mens 13 prosent har liten eller svært liten tillit til forskning på dette feltet.

– Det er betryggende å se at nordmenns tillit til forskning generelt er høy, men det er urovekkende at klimaspørsmålet synes å være noe som skaper polarisering blant folk også når det gjelder forskningen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Resultatene var dog enda dårligere i 2017, da kun 53 prosent av de spurte hadde svært stor eller stor tillit til klimaforskning.

Undersøkelsen viser også at folk har større tillit til internasjonalt finansiert forskning enn forskning finansiert av næringslivet.

annonse

Kjønnsforskning

Den norske befolkningen stoler heller ikke ukritisk på kjønnsforskere. Kun 10 prosent svarer at de har svært stor tillit til kjønnsforskning, tilsvarende tall for klimaforskning er 20 prosent.

Størst tillit blant befolkningen nyter forskning på helse. 21 prosent har svært stor og 54 prosent har ganske stor tillit til forskning relatert til helse.