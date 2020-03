annonse

To ganger har Venstre-leder Trine Skei Grande blitt oppfordret av valgkomiteen til å gi seg som partileder, ifølge NRK.

Sentrale kilder, som skal ha kjennskap til interne prosesser i Venstre, har opplyst NRK om at Trine Skei Grande har fått klar beskjed fra valgkomiteen i partiet at de mest sannsynlig ikke vil innstille henne til gjenvalg som partileder.

Valgkomiteens leder, Per A. Thorbjørnsen, skal ha bedt Trine Skei Grande om å kaste inn håndkleet selv, eller forberede seg på at hun kan bli kastet. Dette ifølge NRKs opplysninger. I praksis oppfordret altså valgkomiteens leder Grande til å frivillig gå av som partileder. Dette skal ha skjedd i etterkant av partiets landskonferanse på Fornebu 26. til 27. oktober i fjor.

Mangler tillit

Parallelt med partiets landsstyremøte 7. – 8. desember på Thon Hotel Storo i Oslo gikk valgkomiteen i gang med en intervjurunde med de mest aktuelle kandidatene for de fremste tillitsvervene i sentralstyret. På nytt ble Grande under et møte informert om at hun hadde liten støtte i valgkomiteen og i organisasjonen for øvrig. Flere av NRKs kilder beskriver møtet som følesesladd.

Også etter dette møtet ble Grande kontaktet av valgkomiteens leder, som igjen oppfordret henne til å trekke seg fra partiledervervet frivillig.

Ikke avgjort

NRK rapporterer at det onsdag ettermiddag ikke er avgjort om Trine Skei Grande blir innstilt som Venstre-leder for de neste to årene. Hverken Grande eller valgkomiteens leder har ønsket å kommentere NRKs kildeopplysninger.