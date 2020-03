annonse

Ennå er det mulig å hindre koronaviruset i å spre seg over hele verden og forårsake en pandemi, mener professor Rebecca Cox. Men de neste ukene blir avgjørende.

Så langt er koronaviruset påvist i over 70 land, og det sprer seg raskt i Sør-Korea, Italia og Iran. I hvert av disse landene er det nå flere tusen smittede.

Samtidig fortsetter antall nye tilfeller i Kina å synke. Onsdag ble det bare meldt om 119 nye tilfeller i landet hvor sykdommen oppsto.

– Kina har klart å snu en ganske alvorlig situasjon, sier Rebecca Cox, professor i medisin og leder for Influensasenteret ved Universitetet i Bergen.

Ekstreme tiltak

Cox mener Kina har vist at det er mulig å begrense spredningen med svært strenge karantene-tiltak. Kinesiske byer med flere millioner mennesker ble tidligere i år nærmest isolert, og innbyggere fikk beskjed om å holde seg hjemme.

– Jeg tror situasjonen hadde vært mye verre nå hvis ikke Kina hadde innført så strenge tiltak, sier Cox til NTB.

Tross Kinas ekstrem-håndtering har flere eksperter spådd at det omtrent er umulig å unngå at virussykdommen covid-19 blir en pandemi. Det vil si at viruset sprer seg ukontrollert og smitter svært mange mennesker over store deler av verden.

Men Cox mener det ikke er gitt at covid-19 får et så stort omfang.

– Vi er fortsatt i en fase der vi kan stanse dette hvis innsatsen er sterk, sier hun.

– Alle må bidra

Koronaviruset ble først oppdaget i den kinesiske byen Wuhan mot slutten av fjoråret. Cox påpeker at det nå er gått flere måneder og at sykdommen ennå ikke er blitt fullstendig pandemisk.

Samtidig øker risikoen for en pandemi jo flere steder viruset dukker opp og begynner å spre seg i befolkningen. Faren øker i land som ikke klarer å gjennomføre skikkelig kontroll av tilreisende fra områder der mange er smittet.

– Alle land må gjøre så godt de kan for å begrense spredningen. De neste ukene blir veldig viktige, sier Cox.

I Norge er det viktig at folk følger helsemyndighetenes råd og tar forholdsregler for å begrense smitterisikoen. Hvis situasjonen forverrer seg, kan myndighetene bli nødt til å iverksette mer drastiske tiltak som midlertidig stenging av bedrifter eller skoler eller isolasjon av mindre områder der viruset sprer seg.

Mer kunnskap

Siden viruset fortsatt er ganske nytt, er det vanskelig å vite nøyaktig hvor mange av de smittede som blir alvorlig syke og dør. Anslagene har variert, men Cox tror andelen nå ligger litt under 1 prosent.

Det vil si at de aller, aller fleste bare får en mild eller moderat sykdom. Den lille andelen som dør, har sunket etter hvert som legene har fått mer kunnskap om sykdommen og hvordan den bør behandles – og Cox tror andelen kan synke ytterligere.

Samtidig ser det ut til at covid-19-viruset smitter litt lettere enn influensa. Hvis ikke spredningen stanses, kan dermed svært mange mennesker over hele verden bli smittet.

Av dem som smittes, er det eldre og mennesker med andre alvorlige sykdommer som har størst risiko for å bli alvorlig rammet.