Mens børsen i Sør-Korea steg markant onsdag, lå Nikkei-indeksen i Tokyo omtrent flatt i kjølvannet av det kraftige rentekuttet i USA dagen før.

I Sør-Korea steg Kospi-indeksen med 2,2 prosent, men Nikkei-indeksen var omtrent uendret da børsen stengte i Tokyo.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell overrasket tirsdag finansmarkedene med et rentekutt på hele 0,5 prosentpoeng. Det er første gang siden finanskrisen for over ti år siden at den amerikanske styringsrenta er kuttet utenom de ordinære rentemøtene.

Krisekuttet er ment å skulle gjøre økonomien mer motstandsdyktig mot effektene av koronaviruset.