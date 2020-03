annonse

annonse

Stortinget har i dag 4. mars kommet til enighet om ny trossamfunnslov. Fremskrittspartiet (FrP) har fått gjennomslag på viktige områder.

Himanshu Gulati er trospolitisk talsmann for FrP. Han skriver i en e-post til Resett at FrP «kjempet gjennom to nokså oppsiktsvekkende og viktige gjennomslag med regjeringen».

Deretter nevner han følgende tre endringer i den nye loven:

annonse

• Det blir et forbud mot koranskole-SFOer. Forbudet gjelder også lignende tilbud som kan være integreringshemmende eller bidra til segregering, radikalisering eller negativ sosial kontroll.

• Det blir økt tilsyn med aktiviteter som være integreringshemmende eller bidra til segregering, radikalisering eller negativ sosial kontroll.

• Trossamfunn som mottar støtte fra land som ikke selv respekterer religionsfriheten, vil miste offentlig støtte.

Gulashi sier i en kommentar til Resett:

annonse

– FrP er stolte over at koranskole-SFOer forbys. Avsløringene fra Drammen i høst viser at vi har fritidsaktiviteter i Norge som kan bidra til segregering og motvirke integreringen. Forbud mot slike aktiviteter, og økt tilsyn generelt, er derfor viktige grep vi har kjempet gjennom.

– Vi har også fått gjennomslag hos regjeringspartiene om økt innsats for å hindre at barn og unge sendes til koranskoler i utlandet. Over 400 norske unge er sett til utlandet mot sin vilje de siste to årene, det må vi sette en stopper for.

– Autoritære stater skal ikke få styre norske trossamfunn. De som tar imot penger eller andre bidrag fra regimer som ikke selv respekterer religionsfriheten, vil derfor miste statsstøtten.

– FrP sin primærpolitikk på trosområdet er å avvikle offentlig finansiering av trossamfunn. Dette fremmer vi også et eget forslag om, men ettersom dette dessverre faller, så støtter vi subsidiert regjeringens alternativ i bytte mot de viktige gjennomslagene på koranskole- og utenlandsfinansieringsområdet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826