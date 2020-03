annonse

Grunnet massiv innvandring må flere svenske kommuner ta til drastiske tiltak for å spare penger. I en kommune kuttes det nå i mattilbudet for barn i SFO.

Varberg kommune i Halland i Syd-Sverige, som styres av såkalte borgerlige partier, har satt seg som mål å spare 13 milliner svenske kroner i grunnskolen årlig. Forvaltningssjef Susanna Hansson har besluttet å kutte i maten for barn i skolefritidsordningen i kommunen, noe som skal gi en besparelse på 200 000 kroner årlig. Det rapporterer lokalavisen Hallands Nyheter.

Det innebærer at barn i SFO, der man normalt får frokost før skolen og et mellommåltid etter skoletid, nå kun vil få en brødskive per måltid.

Budsjettbalanse

Hansson understreker at kommunen må lever et budsjett i balanse, og at barna blir nødt til å avfinne seg med det som tilbys.

Samhällsnytt rapporterer imidlertid at Varberg kommune har satset stort på migranter. I 2016 ble det bosatt 201 migranter i kommunen, og politikerne bestemte da å kjøpe hus til de nyankomne, som dessuten fikk komme før andre innbyggere i boligkø, på skattebetalernes regning. Det er snakk om flere store millionvillaer.

Lo av spørsmål

Da ordfører Ann-Charlotte Stenkil fra Moderaterna fikk spørsmål om pengebruken på migranter, svarte hun med latter, og mente at man hadde mye penger til slike formål.

– Kommunen har jo en kjempestor kasse, sa hun da.