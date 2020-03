annonse

En undersøkelse utført av Norstat for kraftbransjens organisasjon Energi Norge og kabelutbyggeren Northconnect kommer, ikke særlig overraskende, til at det er stort flertall i Norge for å bygge kraftkabler til utlandet.

Resultatet er offentliggjort nå, men Kabelaksjonen.no slaktet den allerede da den ble utført i høst som et bestillingsverk med ledende spørsmål. Kabelaksjonen er et samarbeid mellom Naturvernforbundene og tillitsvalgte i kraftforedlende industri i Midt-Norge.

Målingen er utformet for å gi et resultat som viser en positiv holdning i befolkningen for nye utenlandskabler. Kritisk syn på kablene skal ikke komme fram i undersøkelsen. Spørsmålene er sterkt ledende og inneholder ensidige og omdiskuterte påstander, skriver aksjonen.

Målingen er så slett og tendensiøst utformet at Kabelaksjonen stiller spørsmål ved Norstat som seriøst meningsmålingsinstitutt.

Et eksempel er spørsmålet om den sterkt omdiskuterte kabelen Northconnect:

«En av kraftkablene som er under planlegging skal gå fra Norge til Skottland og kan bidra til utslippskutt i Skottland tilsvarende 1 millioner privatbiler. Samtidig kan kabelen føre til at strømprisen i Norge øker med om lag 100 kroner i året for en vanlig familie. Hvor enig eller uenig er du i at Norge bør bygge en slik kabel?»

Det er en drøy påstand, uten dokumentasjon, at kabelen vil føre til et slikt utslippskutt i Skottland, og det er høyst sannsynlig at strømprisen i Norge vil øke langt mer enn det som blir påstått, ettersom strømprisen i Storbritannia er langt høyere enn i Norge, mener aksjonen.

Et annet eksempel stiller opp bare ett alternativ, som er sterkt ledende:

«Norge produserer i dag mer fornybar energi enn vi bruker. Mener du Norge bør bygge kraftkabler som kan brukes til å selge fornybar kraft til Europa, hvis det gjør at klimagassutslippene går ned i andre land?»

I begge disse eksemplene er det ikke satt opp alternativer, som å sikre/bygge ut mer kraftforedlende industri i Norge med langt lavere utslipp av klimagasser enn i andre land.

Kabelaksjonen framhever blant annet kraftforedlende industri har lav strømpris som en viktig konkurransefordel. Den vil forsvinne ved omfattende utbygging av kabler til utlandet. Kablene vil øke presset for utbygging av vindkraft i norsk natur, som det er stor folkelig motstand mot.

Økt krafteksport vil også føre til sterkere effektkjøring av vannkraftverkene, med raskere endringer i vannføringa i elvene, til skade for livet der.

