Tomi Lahren er republikanernes darling, og den unge damen er i ferd med å bli en superstjerne i USA. Hun er engasjert av Fox News og har som varemerke å komme med sine «final thoughts».

Tomi Lahren er 27 år. Hun slo igjennom som kommentator for The Blaze, men mistet jobben der da hun mente at staten ikke skulle blande seg inn i kvinners rett til abort. Så hun følger altså ikke ekkokammeret slavisk. Hun var også kritisk til Trump i starten, men har endret mening etter at han ble president.

Her har hun noen kommentarer rundt Demokratene, ansvar og «Super Tuesday».

