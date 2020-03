annonse

Ola Elvestuen ble nylig vraket som klima- og miljøminister til fordel for Sveinung Rotevatn. Nå fyrer han løs mot partileder Trine Skei Grande.

– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, sier Venstre-nestlederen til TV 2.

Da regjeringen skulle rokeres om på etter at Frp i slutten av januar gikk ut av samarbeidet, ble Ola Elvestuen byttet ut med Sveinung Rotevatn i statsrådsposten i Klima- og miljødepartementet. Samtidig ble Abid Raja ny kulturminister. De to ble sett på som utfordrere til ledervervet i Venstre, og det ble spekulert i om at Grande gjorde byttet for å roe ned ropene om et lederbytte.

Nå går Ola Elvestuen hardt ut mot sin egen partileder.

– Jeg har ikke på noe tidspunkt merket noen større misnøye i Venstre med meg selv som klima- og miljøminister. Tvert imot vet jeg mange i Venstre er uenig i skiftet, og som ble svært overrasket over at det skjedde på denne måten, sier han.

Elvestuen har stilt seg til disposisjon for å fortsette som nestleder i Venstre, men det kan bli kamp om vervene ettersom blant andre Raja og Rotevatn også kan komme til å stille.

Trine Skei Grande sier i en epost til TV 2 at hun mener Elvestuen har gjort, og fremdeles gjør, en god jobb for Venstre.

– Når det er sagt, skjønner jeg at han er skuffet, men partiet har over lang tid vært tydelig i kravet om fornyelse. I prosessen med ny regjeringsdannelse er det nok også flere enn Ola som har grunn til å være skuffet. Det ble gjort store utskiftninger hvor vi la til grunn både kompetanse, kjønn, alder og geografi, sier hun.