I januar 2012 giftet jentebarnet (heretter kalt Shiva) seg med sin fetter i Syria. Hun var da kun 12 år gammel. Ektemannen hadde nettopp fylt 25 år.

Shiva har siden bryllupsdagen bodd hjemme hos sine svigerforeldre. Året etter ekteskapsinngåelsen, fødte Shiva en sønn. Hun var da kun 13 år. Da Shiva var 16, fødte hun en datter.

Shivas ektemann flyktet fra Syria i august 2015. Han kom kort tid etter til Norge og søkte asyl. Etter hvert, gjennom asylinstituttet, fikk han oppholdstillatelse.

Via den norske ambassaden i Beirut september 2017, søkte Shiva og hennes to barn oppholdstillatelse basert på familiegjenforening med ektemannen i Norge. To måneder senere, avslo Utlendingsdirektoratet (UDI) Shivas søknad. Dette blant annet på bakgrunn av at ekteskap mellom barn ikke er anerkjent i Norge. Shiva sendte derfor inn en klage på UDI sitt avslag.

UNE avslo søknaden i november 2018. Shiva forlangte at saken ble omgjort, samt at UNE behandlet saken på nytt. Mars 2019 fattet UNE igjen en negativ beslutning.

Shiva sendte deretter inn en stevning til Oslo tingrett, og krevde at UNE sitt vedtak og etterfølgende beslutning ble kjent ugyldig.

Hovedforhandling ble gjennomført 17. februar 2020.

Shivas advokat, Georg Schjerven Hansen, hevdet at det ikke var grunnlag for å avslå Shiva og barna sin søknad om oppholdstillatelse ved innvandring.

Kort gjenfortalt hevdet advokaten at det avgjørende var situasjonen da vedtaket ble fattet, ikke tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Et slikt ekteskap er ikke uvanlig i Syria, og ekteskapet ble inngått lenge før mannen måtte flykte. Shiva er nå voksen, og de har to små barn sammen. Følgene av et avslag vil bli at Shiva blir sittende som eneforsørger for barna i Syria. Advokaten mente også at UNE sin avgjørelse var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 8, retten til familieliv.

UNEs advokat, Kaija Marie Folkestad Bjelland fastholdt at UNE sine avgjørelser var korrekte og gyldige. Hun fremsatte blant annet at det åpenbart ville virke støtende overfor norsk rettsorden dersom et slikt ekteskap skulle bli godtatt. Hun henviste til Shivas svært unge alder da ekteskapet ble inngått, aldersforskjellen mellom ektefellene samt at Shiva kun var 13 og 16 år da hun fikk barna. Dette vil stride mot fundamentale norske verdier, hevdet advokaten. Hun mente også at vedtaket ikke er i strid med retten til familieliv etter EMK artikkel 8.

Rettens vurdering

Retten kom frem til at UNE sine redegjørelser sett i relasjon til EMK artikkel 8 var ufullstendige, og at vedtaket på bakgrunn av dette var ugyldig.

«EMK artikkel 8 gir ingen rett til opphold i en stat og heller ingen rett til familieinnvandring. Det er likevel slik at retten til familieliv kan medføre at en stat plikter å gi tillatelse til familieinnvandring eller å forlenge en oppholdstillatelse, for å ivareta retten til familieliv. Dette omtales gjerne som en stats positive plikt til å gi en tillatelse. Bestemmelsen pålegger likevel ingen stat noen generell plikt til å respektere utlendingens valg av land for familielivet».

Konkret

Nedenfor er det gjengitt noe(n) av dommerfullmektig, Marte Greftegreff Nøstberg, sine vurderinger og betraktninger før domsavsigelsen.

– Det fremgår av vedtaket at UNE har foretatt «en konkret vurdering» av om nektelse av å anerkjenne ekteskapet er et brudd på retten til familieliv, men det er vanskelig å se hva som faktisk er vurdert. Det fremgår verken i det aktuelle avsnittet eller andre steder i vedtaket hvilke interesser UNE har vektlagt i favør av saksøkerne (Shiva og barna), ved vurdering av EMK artikkel 8.

Ettersom «Ali» (ektemannen) har fått oppholdstillatelse i Norge gjennom asylinstituttet, vil en nektelse av familieinnvandring medføre en varig familiesplittelse for partene. Det foreligger tvil om UNE har foretatt noen reel vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få for partene.

Retten kom fram til at det foreligger en saksbehandlingsfeil ved vedtaket, og det er grunn til å anta at dette kan ha virket inn på resultatet. Dermed ble Uendingsnemndas vedtak kjent ugyldige og Staten ved Utlendingsnemnda dømt til å betale 216 360 – tohundreogsekstentusentrehundreogseksti – kroner i sakskostnader til Shiva og barna.

Avdelingsleder, Ingun Marie Halle, i UNE har informert Resett at det så langt ikke er tatt stilling til om dommen vil bli anket eller ikke. Det vil UNE ta stilling innen ankefristen, som er 3. april.

