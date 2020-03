annonse

Norsk fotball opplever medgang, med et spennende landslag og flere store profiler ute i store ligaer. Nå er Eliteserien også kåret til det mest spennende sponsorobjektet i Norge.

For første gang i historien har Eliteserien blitt kåret til årets «Mest spennende sponsorobjekt» av Sponsor Insights i deres årlige rapport, skriver fotballklubben Start på sine nettsider.

Kåringen har funnet sted via en undersøkelse gjort hos 125 norske bedrifter, som til sammen deler ut rundt en milliard sponsorkroner.

Stolt og glad over kåringsresultatet

Administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, sier seg meget godt fornøyd med resultatet av kåringen.

– Vi er naturligvis svært stolte. Det har vært litt av en reise Fra Tippeligaen til Eliteserien. Det er klubbene med spillere og øvrige ansattes jobb, ved å by på seg selv hver eneste dag året rundt, som har gitt dette resultatet. Og vi ser at flere sponsorer vil være med oss, sier Øverland.

Arne Simonsen, kommersiell leder i Start, deler Leif Øverlands entusiasme.

– Dette viser at norsk fotball er i medvind. Etter å ha ligget litt lenger nede på listen de siste årene så er det gledelig at Eliteserien nå for første gang kåres til det aller mest spennende sponsorobjektet i Norge, sier Simonsen.

– Det betyr at Start er en del av et attraktivt sponsorobjekt som en av klubbene i Eliteserien, og det er veldig gode nyheter for våre samarbeidspartnere. Både de mange trofaste partnerne som har støttet oss gjennom flere år, og for potensielle nye partnere. skriver Start på egne hjemmesider.